Barcellona, gemellaggio dei “Piccoli Cantori”: ospite il Coro svizzero “Calicantus”

Un incontro e occasione di scambio culturale, all’interno del Tour “Voci oltre i confini”: i Piccoli Cantori di Barcellona, diretti da Salvina Miano, accoglieranno dal 6 all’11 aprile il Coro svizzero Calicantus, prestigiosa formazione di voci bianche e giovanili fondata a Locarno nel 1993 dal maestro Mario Fontana.

Il gemellaggio si presenta come una preziosa occasione di incontro e confronto con una realtà corale di altissimo livello artistico, oltre che un’importante esperienza di scambio culturale e umano tra giovani accomunati dalla stessa passione per la musica corale.

Il Coro Calicantus: modello educativo e artistico internazionale

Il Coro Calicantus è una scuola di canto che forma oltre 150 allievi dai 4 ai 18 anni, educandoli al canto e alle prassi esecutive di ogni epoca e rappresenta un modello educativo ed artistico su scala internazionale. È regolarmente chiamato alla realizzazione di prime esecuzioni e collabora con artisti di fama internazionale, con il compositore svizzero Ivo Antognini, con la Radio Svizzera e con l’Orchestra della Svizzera Italiana.

La formazione corale ha rappresentato la Svizzera al Festival “World of children’s choirs” in Canada nel 2001 nonché in più di 150 tournée in tutta Europa.

Tra i riconoscimenti ottenuti figurano importanti premi e partecipazioni a eventi di rilievo internazionale, tra cui il World Symposium on Choral Music di Copenaghen, il Concorso Internazionale di Montreux e il concorso Holiday of Spring di Praga.

“Voci oltre i confini”: il tour internazionale

Nel corso della tournée in Sicilia, il coro svizzero si esibirà in concerto a Barcellona Pozzo di Gotto, Milazzo, Messina e Palermo. A Messina e Palermo i concerti sono organizzati in collaborazione con il Coro giovanile Note Colorate di Messina e con i cori Æolian Vocale Ensemble e Cum Iubilo di Palermo.

Le formazioni corali di Barcellona e Locarno, oltre ai numerosi riconoscimenti ottenuti nel panorama corale nazionale e internazionale, condividono una forte missione educativa e culturale: promuovere lo sviluppo artistico dei giovani attraverso la musica e favorire esperienze di crescita personale e collettiva.

Questo gemellaggio rappresenta anche il punto di partenza per la costruzione di nuove relazioni internazionali per I Piccoli Cantori di Barcellona, con l’obiettivo di avviare future collaborazioni, scambi culturali e progetti musicali condivisi che possano ampliare gli orizzonti artistici dei giovani cantori e rafforzare il dialogo tra realtà corali europee.