Presentazione del libro “Bartolo Cattafi fra libro di poesia e libro d’arte” di Silvia Freiles

Domenica 22 marzo 2026 alle 17:30 al Parco Maggiore La Rosa di Barcellona P.G. (Me) sarà presentato il volume “Bartolo Cattafi fra libro di poesia e libro d’arte” di Silvia Freiles, edito dalla prestigiosa casa editrice Leo S. Olschki.

Poeta dalla straordinaria complessità intellettuale, Bartolo Cattafi rappresenta una delle voci più autentiche del secondo Novecento, capace di muoversi tra le forme artistiche che vanno dalla poesia alla pittura, dal disegno alla fotografia.

Promotori dell’iniziativa sono la Fidapa FPW sez. di Barcellona e la rubrica culturale Sicilia Mater. Dopo i saluti istituzionali del Sindaco Giuseppe Calabrò e della Presidente della Fidapa di Barcellona P.G. Marilena Materia, Salvo Presti dialogherà con l’autrice Silvia Freiles. Corredato da un contributo visivo sarà l’intervento di Nino Sottile Zumbo «Per fare poesia può servire anche l’inchiostro» (Nota a margine su una dichiarazione di Bartolo Cattafi). Inoltre, sarà esposta per l’occasione l’opera “Figure geometriche con osso” di Giovanni Fugazzotto, ispirata alla lirica “L’osso”, vincitrice del Premio artistico letterario Città di Barcellona Pozzo di Gotto nel 2005.