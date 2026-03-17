Grave serie di incidenti stradali tra Milazzo e Messina

Nelle ultime ore i Vigili del fuoco del Comando di Messina sono stati impegnati in due rilevanti operazioni di soccorso tecnico a seguito di incidenti stradali avvenuti nel comprensorio di Milazzo, entrambi in direzione Messina.

Il primo intervento è scattato ieri sera, poco prima delle ore 22:00, per un incidente autonomo verificatosi all’altezza del ponte di San Pier Niceto. Sul posto è intervenuta prontamente la squadra dei Vigili del fuoco del Distaccamento di Milazzo con APS (Autopompa Serbatoio) e mezzo Ranger, provvedendo alla messa in sicurezza del veicolo e dell’area; il conducente è uscito illeso dal sinistro.

Questa mattina, un nuovo e imponente incidente ha richiesto l’invio urgente di numerose squadre del Comando di Messina. Intorno alle ore 8:45, all’interno della galleria Villafranca, nel tratto autostradale tra Milazzo e Rometta in direzione Palermo, prima dello svincolo di Rometta Marea, si è verificato un maxi tamponamento a catena che ha coinvolto circa 80 mezzi: tra autovetture, furgoni e mezzi pesanti. La circolazione autostradale è completamente bloccata per consentire la complessa gestione dell’emergenza e l’evacuazione dei coinvolti all’interno del tunnel.

Il personale dei Vigili del fuoco sta operando con diverse unità per districare i mezzi, prestare assistenza ai numerosi occupanti dei veicoli e mettere in sicurezza i serbatoi, in un contesto operativo estremamente critico per via dello spazio limitato. Sul posto, in stretto coordinamento, è impegnato anche il personale della Polizia per la gestione della viabilità e i rilievi, unitamente ai sanitari del 118 per l’assistenza alle persone coinvolte. L’intervento è tuttora in fase di svolgimento.