A20: riaperta la tratta Villafranca-Milazzo dopo il maxi tamponamento in galleria

È tornata regolarmente percorribile in entrambe le direzioni la tratta dell’autostrada A20 Messina-Palermo compresa tra Villafranca Tirrena e Milazzo. La sospensione del traffico era stata disposta in seguito a un maxi tamponamento verificatosi all’interno della galleria che precede lo svincolo di Rometta.

L’impatto ha provocato la fuoriuscita di gasolio sulla carreggiata, rendendo necessario l’intervento urgente dei mezzi di soccorso e delle squadre di manutenzione per la messa in sicurezza del tratto.

Dopo le operazioni di pulizia del manto stradale e la rimozione dei veicoli coinvolti, le autorità competenti hanno disposto la riapertura completa della circolazione. Il traffico, inizialmente rallentato, è ora in graduale normalizzazione.