24live Beauty, guida skincare: attivi, routine e trend con PB Profumerie

Dalla cura preventiva al contrasto di imperfezioni e segni del tempo: il mondo della bellezza non è solo correzione, ma anche attenzione per il benessere della nostra pelle.

È questo il focus della nuova puntata di 24live Beauty, in collaborazione con PB Profumerie a Barcellona Pozzo di Gotto: la skincare raccontata tramite l’esperienza dalla Beauty Consultant Francesca Conti, intervistata dalla giornalista Noemi Munafò.

Principato & Bonanno ci porterà in un viaggio alla riscoperta del nuovo mondo e delle regole generatesi intorno a pratiche strutturate che ormai spopolano sempre più online.

Step, tipologie di pelle e attivi skincare

Dagli step da effettuare per donare un aspetto salutare al nostro incarnato, alle tipologie di pelle, passando per gli attivi skincare adattabili alle singole esigenze e le mode che al momento stanno prendendo piede nel panorama beauty.

Un viaggio a 360 gradi per scoprire come prenderci cura del nostro viso, ma anche per comprendere le tendenze che i brand ormai utilizzano come riferimento. Le grandi firme si impegnano, anche nel make-up, nella formulazione di prodotti ibridi con attivi ben definiti, che hanno il merito di andare a lavorare in maniera profonda, con un’ottica di lungo termine, per donare dei look dall’aspetto “salutare”.

Decodificando le diverse tipologie di derma (pelle grassa, mista, secca, normale o sensibile), abbiamo percorso insieme i passaggi base di ogni routine, con gli attivi dedicati. Fra questi:

acido ialuronico : idratante e ad effetto lifting;

: idratante e ad effetto lifting; collagene, peptidi e ceramidi : effetto rimpolpante e rassodante;

: effetto rimpolpante e rassodante; vitamina C : per illuminare e contrastare le macchie, con azione antiossidante;

: per illuminare e contrastare le macchie, con azione antiossidante; caffeina: un attivo drenante e ad immediato effetto di riduzione del gonfiore, presente anche in molti prodotti per la cura dell’uomo, ormai largamente diffusi.

Skincare coreana e ginnastica facciale: i trend del momento

Il flusso dominante proveniente da internet e dai social network ci propone sempre nuove mode e nell’ultimo anno ha preso piede una nuova filosofia di bellezza: la skincare coreana. Si tratta di una routine completa, composta da ben dieci step: ogni passaggio è effettuato con l’obiettivo di prevenire e idratare in maniera profonda con ingredienti naturali per ottenere una pelle sana, luminosa e dall’aspetto “glass skin” (effetto vetro).

Nella parte conclusiva di questa quarta puntata, una guida firmata Ethos Profumerie alla ginnastica facciale: la pratica, affiancata ai giusti attivi, è utilizzata per contrastare segni del tempo e rughe d’espressione. Un allenamento per la pelle del viso e del collo che si compone di gestualità ben precise, per rispondere all’esigenza di ridefinire al meglio l’ovale del viso, donando un effetto lifting.

Questo e molto altro è stato approfondito nell’ultima puntata di 24live Beauty, per un viaggio nel mondo della bellezza tra consigli, tendenze e approfondimenti con la consulenza di PB Profumerie.

La produzione è curata da PeppeGittoPhotographer, con il supporto dello staff (Arturo e Martina).