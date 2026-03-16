Minacce a De Luca, non si placa la polemica: “Smascherato il tentativo di mascariamento”

Non si placa la polemica sulle intimidazioni che avrebbe subito Cateno De Luca nei giorni scorsi a Barcellona Pozzo di Gotto. Nel corso della conferenza stampa di questa mattina convocata nell’aula pre-consiliare del Comune, il leader di Sud Chiama Nord Cateno De Luca e la candidata sindaco Melangela Scolaro sono tornati sulla vicenda, ribadendo la propria versione dei fatti e sottolineando la gravità di quanto accaduto.

L’episodio e le prime reazioni

La vicenda sarebbe iniziata nel fine settimana, quando De Luca e alcuni collaboratori sarebbero stati avvicinati da quattro uomini a bordo di un’auto. Dopo la notizia dell’episodio erano arrivati diversi attestati di solidarietà dal mondo istituzionale, tra cui quello del presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e dell’ANCI Sicilia.

Successivamente è intervenuto l’avvocato Giuseppe Imbesi, legale di uno degli uomini coinvolti nella vicenda, sostenendo che si sarebbe trattato di un fraintendimento e respingendo qualsiasi ipotesi di minaccia o intimidazione.

Le parole di De Luca

Durante l’incontro con i giornalisti, De Luca ha ribadito la propria posizione e ha chiesto scusa ai cittadini per il clima che si è creato e per la politica che al momento abita quei palazzo. Il leader di Sud Chiama Nord ha criticato duramente il livello della classe politica locale, affermando di voler contribuire a cambiare la situazione in città.

Secondo De Luca, inoltre, quanto accaduto non sarebbe un episodio isolato. Ha spiegato che nei mesi scorsi si sarebbero verificati altri segnali preoccupanti, inizialmente minimizzati, ma che ora assumerebbero un significato diverso se letti nel loro insieme. Per questo motivo, dopo essersi confrontato con i propri legali, ha deciso di rendere pubblica la vicenda e di informare le autorità competenti, sporgendo formale denuncia-querela

Gli interventi di Castelli e Scolaro

Alla conferenza stampa ha partecipato anche la presidente di Sud Chiama Nord, Laura Castelli, che ha sottolineato in apertura come il movimento non possa ignorare episodi di questo tipo e ha criticato i tentativi di ridimensionare quanto accaduto. Non sono mancati in tutti gli interventi gli attacchi alla stampa locale.

La candidata sindaco Melangela Scolaro ha espresso preoccupazione per il clima che si è creato durante la campagna elettorale e ha manifestato solidarietà alla candidata Nancy D’Amico, finita al centro della polemica perché sorella di uno degli uomini coinvolti nella vicenda. Scolaro ha raccontato di averla contattata direttamente e di averla trovata molto scossa dalla situazione.

Secondo la candidata, al di là delle interpretazioni sull’episodio, resta il fatto che chi decide di candidarsi e mettersi in gioco non dovrebbe sentirsi sotto pressione o bersaglio di intimidazioni.

Il chiarimento di Nancy D’Amico

La stessa Nancy D’Amico è intervenuta pubblicamente sui social per chiarire la propria posizione. Ha spiegato che la polemica è nata dopo un riferimento alla parentela con uno degli uomini coinvolti, sottolineando però che il fratello non condividerebbe la sua scelta politica e avrebbe espresso anche pubblicamente la propria contrarietà.

Nel messaggio ha rivendicato il diritto di ogni persona di sostenere liberamente un progetto politico senza subire pressioni o attacchi personali.

Il punto finale di De Luca e Scolaro

Nel corso della conferenza stampa De Luca ha riferito di aver ricevuto ulteriori messaggi minacciosi legati alla vicenda, ribadendo la volontà di andare avanti con l’esposto.

In conclusione, De Luca e Scolaro hanno invitato a riportare la campagna elettorale sui temi del territorio e delle proposte per la città, sottolineando che la politica dovrebbe essere uno spazio di partecipazione e confronto, non di intimidazione o polemiche personali.