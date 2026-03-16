L’editoriale. Populismo anti-mediatico e propaganda: quando l’informazione diventa il bersaglio

Nel corso della conferenza stampa tenutasi a Barcellona Pozzo di Gotto questa mattina, indetta dal gruppo Sud chiama Nord che ha schierato Melangela Scolaro come candidato a sindaco, ampio spazio è stato dedicato ad attacchi nei confronti della nostra testata. Lo sappiamo bene perchè prima dell’inizio della conferenza ci è stato palesato in maniera diretta ed esplicita e sono stati additati tutti i nostri “imperdonabili errori” da “irresponsabili”, ma ancor prima la gogna mediatica delle pagine social di De Luca ci aveva già coinvolti (consapevoli, ahinoi, che in campagna elettorale può capitare e capita). Un passaggio che merita una risposta, non per alimentare polemiche ma per ristabilire alcuni fatti che, in quella sede, sono stati raccontati in modo parziale e in maniera non del tutto esatta.

Quando è emersa la vicenda delle presunte intimidazioni ai danni di Cateno De Luca, 24live ha fatto ciò che ogni testata giornalistica dovrebbe fare: ha informato. Abbiamo pubblicato l’annuncio della conferenza stampa con cui veniva denunciato l’episodio e, all’interno di quel pezzo, abbiamo riportato la ricostruzione dei fatti e gli attestati di solidarietà arrivati dal mondo istituzionale e politico.

Dire, come è stato fatto pubblicamente, che la nostra testata avrebbe “ignorato” o “sminuito” la vicenda significa semplicemente non dire la verità, ribadendo più e più volte che la nostra testata avrebbe dato voce soltanto a una delle parti in causa. Del fatto abbiamo parlato, lo abbiamo fatto tempestivamente e con lo spazio che meritava.

Successivamente abbiamo pubblicato anche la nota del legale della persona indicata come responsabile dell’episodio. Non per difendere qualcuno, ma per fare ciò che il giornalismo impone: dare conto anche della replica. Il diritto di contraddittorio non è una concessione, è una regola basilare dell’informazione.

In quell’articolo è stata usata un’espressione in apertura – “la vicenda si ridimensiona” – riferita alla versione dei fatti contenuta nella nota difensiva. Era un incipit, una chiave di lettura legata alla replica pubblicata. Non era una sentenza e non era una presa di posizione. Presentarlo come se fosse stata l’intera linea editoriale del pezzo, senza contestualizzare che si trattava dell’attacco di un articolo costruito sulla versione del legale, significa alterare il senso del lavoro giornalistico.

Il titolo utilizzato dalla nostra testata è sempre stato uno solo e non è mai stato cambiato per orientare il racconto a seconda delle convenienze del momento. Anche questo è un fatto verificabile. Tra l’altro, il termine “mafia” e i termini affini dovrebbero essere usati con cautela in un territorio “ad alta densità mafiosa”, giusto per non offendere e denigrare un territorio che ha risorse, competenze, professionisti che – per dirla come Peppino Impastato – non ha niente a che fare con quella “merda”.

In conferenza stampa, tuttavia, la nostra testata è stata citata (per amore di verità, non direttamente con il nome 24live) come esempio di chi avrebbe “sminuito” l’accaduto. Un passaggio che ha avuto una funzione precisa: rafforzare la narrazione politica del momento. Lo comprendiamo. In campagna elettorale può essere utile individuare un bersaglio mediatico per consolidare il proprio messaggio. Ma comprendere la logica non significa accettare che si costruiscano accuse su ricostruzioni incomplete.

Noi continueremo a fare il nostro lavoro come lo abbiamo sempre fatto: senza copiare e incollare comunicati, ma esercitando quel minimo di analisi e di senso critico che distingue il giornalismo dalla propaganda. Pubblicare una replica non significa condividerla, così come raccontare una denuncia non significa trasformarla automaticamente in verità definitiva.

Siamo stati definiti “irresponsabili”. Non lo siamo. E non abbiamo alcun motivo di vergognarci. Siamo una testata che non ha mai avuto paura di presentarsi alle conferenze stampa, di ascoltare critiche e, se necessario, anche insulti. Fa parte del nostro mestiere. Chi fa politica, invece, dovrebbe forse chiedersi se trasformare il confronto pubblico in un attacco sistematico all’informazione sia il modo più corretto di condurre una campagna elettorale.

Un’ultima precisazione riguarda Nancy D’Amico. Nessuno l’ha messa alla gogna mediatica, né ha svelato mai la sua identità. La sua posizione è emersa perché nella nota del legale veniva citato un rapporto di parentela con uno dei soggetti coinvolti. La stessa D’Amico ha poi scelto autonomamente di esporsi pubblicamente attraverso i propri canali social per chiarire la sua posizione. È stata una decisione personale, non una pressione esercitata dalla nostra testata né da alcun legale. I fatti, poi, sono avvenuti ieri sera e non 48 ore fa come più volte detto in conferenza stampa.

Il nostro compito resta quello di informare, raccontare i fatti e dare spazio alle diverse versioni. Da 14 anni lo facciamo con correttezza, coerenza, senso di responsabilità e continueremo a farlo con correttezza e autonomia, anche quando questo significa non essere graditi a qualcuno o semplicemente essere presi di mira perchè “così fa comodo”. Noi, i fatti di mafia li denunciamo e siamo sempre stati in prima linea a raccontarli, senza avere paura mai. Sia che si sia trattato di omicidi di mafia, sia che si sia trattato di episodi di bullismo, perchè noi siamo sempre stati da una parte soltanto: quella della legalità e della correttezza.

Perché l’informazione libera non è propaganda. E non cambia a seconda di chi sale su un palco o tiene una conferenza stampa.