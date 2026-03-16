Certamen Senecanum 2026: trionfo per le studentesse del Liceo Medi

Grande risultato per gli studenti di Barcellona Pozzo di Gotto alla XIII edizione del Certamen Senecanum, prestigiosa competizione nazionale dedicata allo studio della lingua e del pensiero di Seneca. Le alunne del IIS Medi di Barcellona Pozzo di Gotto hanno conquistato il primo e il terzo posto, portando ancora una volta la scuola tra le eccellenze italiane nello studio del latino.

La gara si è svolta il 10 marzo 2026 presso il Liceo Federico Quercia di Marcianise, in provincia di Caserta, nell’ambito di una due giorni di iniziative culturali dedicate al filosofo latino Lucio Anneo Seneca e al valore formativo della cultura classica.

Vittoria e podio per le studentesse del Medi

Protagoniste assolute della competizione sono state Marta Alberto e Giulia Giunta, studentesse della classe quinta B del liceo classico dell’istituto barcellonese.

Marta Alberto ha conquistato il primo posto , confermandosi una delle studentesse più brillanti nel panorama dei certamina di latino.

Giulia Giunta ha ottenuto uno splendido terzo posto, completando un podio che vede ancora una volta protagonista il liceo di Barcellona Pozzo di Gotto.

Per Marta Alberto si tratta di un risultato particolarmente significativo: con questa vittoria ha infatti conquistato il quinto certamen su cinque partecipazioni, una serie di successi che conferma il livello di preparazione raggiunto e l’impegno nello studio delle discipline classiche.

Una competizione nazionale dedicata a Seneca

Il Certamen Senecanum, giunto alla tredicesima edizione, è un concorso rivolto agli studenti degli ultimi anni dei licei che studiano latino. La prova prevede la traduzione e il commento di un testo tratto dalle opere di Seneca, con approfondimenti linguistici, letterari e filosofici.

L’iniziativa rappresenta uno dei momenti più significativi di valorizzazione degli studi classici e coinvolge istituti provenienti da diverse regioni italiane, riunendo studenti e docenti in un percorso di confronto culturale e approfondimento sul pensiero del filosofo stoico.

Un successo che premia scuola e territorio

Il doppio risultato ottenuto dalle studentesse del Medi rappresenta un motivo di grande orgoglio non solo per l’istituto ma per l’intera comunità di Barcellona Pozzo di Gotto.

I risultati confermano la qualità della preparazione offerta dal liceo e l’impegno degli studenti nello studio della cultura classica, testimoniando come il lavoro di docenti e alunni continui a produrre eccellenze capaci di distinguersi anche in contesti nazionali.

Ancora una volta, dunque, le giovani studentesse barcellonesi portano alto il nome della città e della scuola, dimostrando come passione, studio e dedizione possano tradursi in risultati di grande prestigio nel panorama scolastico italiano.

*In evidenza, immagine di repertorio