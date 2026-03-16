Amministrative 2026: Giusy Cicciari è la nuova candidata sindaco a Merì

A Merì prende forma un nuovo scenario politico in vista delle prossime sfide amministrative. Dopo mesi caratterizzati da incertezza istituzionale e da una situazione amministrativa considerata da molti cittadini priva di un chiaro punto di riferimento, arriva l’annuncio ufficiale della candidatura alla carica di sindaco di Giusy Cicciari.

La decisione, maturata dopo un periodo di riflessione sulla situazione del paese, nasce – come spiegato nel comunicato – dalla convinzione che la comunità meriese abbia bisogno di una guida presente, capace di rilanciare l’azione amministrativa e restituire centralità alle istituzioni locali.

Alla base del progetto politico vi è il sostegno dell’Onorevole Pino Galluzzo, indicato come punto di riferimento politico dell’iniziativa. Accanto alla Cicciari si schiererà anche il gruppo guidato dall’ex Assessore Carmelo Arcoraci, figura vicina all’Onorevole Tommaso Calderone.

Secondo quanto dichiarato, la candidatura di Giusy Cicciari non nasce “contro qualcuno”, ma con l’obiettivo di costruire un’alternativa amministrativa per la comunità. L’intento è quello di coinvolgere cittadini, professionisti e realtà locali in un progetto politico che metta al centro competenze, idee e partecipazione.

Tra i punti evidenziati nel messaggio politico vi sono:

la volontà di garantire un’amministrazione trasparente,

una presenza costante sul territorio,

un dialogo aperto con i cittadini.

Particolare attenzione viene riservata anche al ruolo del Consiglio Comunale, alla legalità e alla programmazione amministrativa.

Il progetto si presenta come un invito rivolto a tutte le donne e agli uomini del paese che desiderano contribuire a cambiare il modo di fare politica locale, con l’obiettivo di restituire al Comune di Merì il ruolo di “Casa di Tutti”.

L’appello finale è alla partecipazione: aprire una nuova fase per la comunità di Merì, attraverso un percorso condiviso che punti a voltare pagina e a costruire il futuro del paese insieme ai cittadini.