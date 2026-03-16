Allerta arancione, domani scuole chiuse a Terme Vigliatore, Rodì Milici e Mazzarrà

A cura di - Attualità
La Protezione Civile Sicilia ha diramato per domani, martedì 17 marzo, un’allerta arancione per la provincia di Messina e parte catanese ionico, gialla per la Sicilia centrale e verde sulla Sicilia occidentale.
Previsti ancora piogge e temporali nella seconda parte della giornata.
Le scuole saranno chiuse a Terme Vigliatore, Rodì Milici e Mazzarrà Sant’Andrea.