Allerta arancione, domani scuole chiuse a Terme Vigliatore, Rodì Milici e Mazzarrà

La Protezione Civile Sicilia ha diramato per domani, martedì 17 marzo, un’allerta arancione per la provincia di Messina e parte catanese ionico, gialla per la Sicilia centrale e verde sulla Sicilia occidentale.
Previsti ancora piogge e temporali nella seconda parte della giornata.
Le scuole saranno chiuse a Terme Vigliatore, Rodì Milici e Mazzarrà Sant’Andrea.
Grande risultato per gli studenti di Barcellona Pozzo di Gotto alla XIII edizione del Certamen Senecanum, prestigiosa competizione nazionale dedicata allo studio della lingua e del pensiero di Seneca. Le… Vai all’articolo
Una serata di sport, emozioni e memoria quella andata in scena sabato 14 marzo nella cornice di Villa Dante, dove si è svolta la Festa dell’Atletica Messinese 2025, tradizionale appuntamento… Vai all’articolo
Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’Avv. Giuseppe Imbesi, dopo la conferenza stampa di stamattina indetta da Sud chiama Nord. “Apprendo dai social che l’Onorevole Cateno De Luca ha formalizzato oggi… Vai all’articolo
Nel corso della conferenza stampa tenutasi a Barcellona Pozzo di Gotto questa mattina, indetta dal gruppo Sud chiama Nord che ha schierato Melangela Scolaro come candidato a sindaco, ampio spazio… Vai all’articolo