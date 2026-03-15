Nuova Igea Virtus-Reggina: gara rinviata per campo impraticabile

Un epilogo diverso da quello atteso oggi al “D’Alcontres-Barone”, che lascia un sapore un po’ amaro: sarà rinviata a data da destinarsi la partita Nuova Igea Virtus – Reggina. Un match che avrebbe potuto rappresentare una prova importante per i giallorossi, reduci da una settimana difficile segnata dalla dura penalizzazione scaturita dal caso De Falco.

Alle 14:30, orario fissato per il calcio d’inizio, il terreno di gioco si presentava ai limiti della praticabilità a causa delle condizioni meteo avverse. Un ulteriore sopralluogo è stato effettuato a distanza di 45 minuti con i due capitani in campo, come previsto dal regolamento. Anche il secondo controllo ha dato però esito negativo, portando ai tre fischi dell’arbitro, che hanno decretato il posticipo.

I giallorossi sarebbero scesi in campo con un 3-5-2, ma tra i titolari non figurava Samake, in ripresa da un problema al ginocchio. La Reggina, dall’altra parte, si sarebbe schierata invece con il 4-2-3-1.

Classifica e prossimi appuntamenti

Nel frattempo, la classifica di questa 27ª giornata si muove grazie ai risultati maturati sugli altri campi: rinviata anche Acireale-Enna, mentre i primi posti della classifica rimangono pressoché invariati.

L’Athletic Club Palermo consolida la vetta con altri 3 punti maturati dalla sfida contro il Paternò, mentre il Savoia guadagna un altro punto pareggiando in casa contro la Gelbison e la Nissa esulta per la vittoria di misura al “Franco Scoglio”, piazzandosi a 50 punti. Di seguito Reggina e Nuova Igea Virtus, pronte a segnare le proprie sorti nel match di recupero di questa giornata.

I giallorossi si proiettano così verso il prossimo appuntamento, domenica 22 marzo, in trasferta contro la Gelbison.

Le formazioni ufficiali al momento del rinvio

Nuova Igea Virtus: Testagrossa, Maddaloni, Maltese, Cicirello, Mascari, Vacca, Cess, Cardinale, Balsano, Calafiore, Maggio.

A disposizione: Pantè, Cham, De Souza, Samake, Squillace, Mirashi, Longo, Provazza, Papaserio.

Allenatore: Salvatore Marra.

Reggina: Lagonigro, Distratto, Girasole R., Bevilacqua, Ragusa, Verduci, Edera, Laaribi, Guida, Girasole D., Fofana.

A disposizione: Summa, Adejo, Desiato, Mungo, Ferraro, Di Grazia, Giuliodori, Panebianco, Macrì.

Allenatore: Alfio Torrisi.

Arbitro: Matteo Cavacini (Lanciano).

Assistenti: Andrea Giulio Adragna (Milano), Luigi Fabrizio D’Orto (Busto Arsizio).