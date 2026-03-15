Minacce a Cateno De Luca a Barcellona, Sud chiama Nord convoca conferenza stampa per domani mattina

Si terrà domani, lunedì 16 marzo alle ore 11.30, presso l’aula pre-consiliare del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, la conferenza stampa indetta da Sud chiama Nord per fare chiarezza sul grave episodio di intimidazione e minacce subite dal leader del movimento, Cateno De Luca, e da due membri del suo staff, avvenuto recentemente in città.

All’incontro con i giornalisti interverranno:

• Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord

• Laura Castelli, presidente di Sud chiama Nord

• Melangela Scolaro, consigliere comunale di Sud chiama Nord al Comune di Barcellona Pozzo di Gotto

La conferenza rappresenta un momento pubblico per denunciare l’accaduto e ribadire l’impegno del movimento contro ogni forma di violenza e intimidazione.

Il Movimento Città aperta esprime vicinanza e solidarietà a Cateno De Luca e Melangela Scolaro per i gravi insulti e le minacce ricevute durante il loro tour elettorale.

“La violenza, sia verbale che fisica, non può e non deve mai trovare spazio nel dibattito democratico. È fondamentale che il confronto politico resti sempre sul piano delle idee e del rispetto reciproco, rifiutando ogni forma di odio e intimidazione”.