Barcellona Pozzo di Gotto, incidente in via Kennedy: centauro trasportato in ospedale

A cura di - Cronaca

Incidente stradale questa mattina in via Kennedy, a Barcellona Pozzo di Gotto. Per cause in corso di accertamento si sono scontrati una moto Husqvarna e una Citroen 2CV.

Ad avere la peggio è stato il motociclista, soccorso sul posto dai sanitari del 118 e successivamente trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso.

Secondo le prime informazioni, il centauro sarebbe vigile al momento dei soccorsi, ma non riusciva a muoversi.

La dinamica dell’incidente è al vaglio delle autorità intervenute sul posto.

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