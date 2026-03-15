Barcellona Pozzo di Gotto, incidente in via Kennedy: centauro trasportato in ospedale

Incidente stradale questa mattina in via Kennedy, a Barcellona Pozzo di Gotto. Per cause in corso di accertamento si sono scontrati una moto Husqvarna e una Citroen 2CV.
Ad avere la peggio è stato il motociclista, soccorso sul posto dai sanitari del 118 e successivamente trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso.
Secondo le prime informazioni, il centauro sarebbe vigile al momento dei soccorsi, ma non riusciva a muoversi.
La dinamica dell’incidente è al vaglio delle autorità intervenute sul posto.