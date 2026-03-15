Barcellona: il M5S appoggia la candidatura di David Bongiovanni

Il Movimento 5 Stelle di Barcellona Pozzo di Gotto ha sciolto le riserve in vista delle prossime elezioni amministrative annunciando il sostegno alla candidatura di David Bongiovanni.

La decisione è maturata al termine di diversi momenti di confronto interno e di un ampio dibattito politico tra gli attivisti locali del Movimento, che si sono riuniti per valutare il percorso da intraprendere in vista dell’appuntamento elettorale.

Il sostegno al candidato del campo progressista

Nel corso dell’incontro è emersa in modo chiaro la volontà di contribuire alla costruzione di un’alternativa politica credibile per la città. In questa direzione si inserisce la scelta di sostenere la candidatura di Bongiovanni, individuato come espressione del campo progressista e come figura in grado di guidare un progetto politico condiviso.

Secondo quanto comunicato dal gruppo locale del Movimento 5 Stelle, l’obiettivo è quello di lavorare alla costruzione di un programma capace di rispondere ai bisogni concreti dei cittadini e di aprire una nuova fase amministrativa fondata su partecipazione, trasparenza e buona gestione della cosa pubblica.

“Un progetto per rilanciare la città”

Il Movimento 5 Stelle sottolinea come la collaborazione con le altre realtà del campo progressista rappresenti un passaggio importante per affrontare le criticità presenti sul territorio e per avviare un percorso di rilancio sociale, economico e ambientale per Barcellona Pozzo di Gotto.

Gli attivisti locali ribadiscono inoltre l’intenzione di continuare a offrire il proprio contributo in termini di idee, competenze e impegno civico nel progetto politico che accompagnerà la campagna elettorale e l’eventuale futura amministrazione.

Il sostegno alla candidatura di David Bongiovanni segna quindi un passaggio significativo nel quadro politico cittadino in vista delle elezioni amministrative.