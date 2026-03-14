Teatro Trifiletti: La commedia “Un Amore di Peso” di Marco Cavallaro

Cosa succede quando il cuore decide di ignorare i canoni estetici imposti dalla società?

È questa la domanda provocatoria di “Un Amore di Peso”, commedia scritta e diretta da Marco Cavallaro, che vede sul palco un cast composto dallo stesso Cavallaro insieme a Stella Pecollo, Rosario Petix e Valentina Stredini.

Il 14 Marzo alle 21:00, al Teatro Trifiletti, assisterete ad una storia che esplora l’amore attraverso il prisma dei pregiudizi sociali e delle differenze fisiche.

Giorgio, il protagonista, è innamorato della bellissima Lara, suo capo d’azienda. Ma il destino, si sa, ha un senso dell’umorismo tutto suo e Cupido scocca una freccia inaspettata facendo sì che Giorgio si innamori perdutamente di Carla, una donna che è l’esatto opposto di Lara.

Tra le due donne le differenze non sono solo caratteriali, ma marcatamente “caloriche” e sociali. Giorgio si ritrova così dinnanzi a un bivio: farsi guidare dai giudizi superficiali del mondo esterno o avere il coraggio di seguire i propri sentimenti? In questo viaggio Giorgio troverà nel suo amico Mario una spalla (e talvolta uno specchio) che lo aiuterà a navigare fra le contraddizioni dei suoi sentimenti e anche, soprattutto, della società.

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