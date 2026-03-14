Nuova Igea Virtus: La dichiarazione del Presidente onorario Immacolato Bonina

Il Presidente onorario Immacolato Bonina interviene dopo la penalizzazione inflitta alla Nuova Igea Virtus dalla Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale per il caso del calciatore Christian De Falco.
Bonina ribadisce con fermezza la posizione della società:
Una discesa vertiginosa, quella della Nuova Igea Virtus, a seguito della decisione della Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Carlo Sica con istruttoria affidata al giudice relatore Fabrizio… Vai all’articolo
La società arcieristica barcellonese Baupark ha conquistato l’argento al Campionato Italiano di tiro con l’arco indoor, svoltosi a Roma la scorsa settimana, nella classe junior divisione arco nudo femminile. A… Vai all’articolo
Si sono tenuti, all’Istituto comprensivo Foscolo, i Campionati Provinciali Giovanili di Messina 2026 di scacchi. Sono stati 57 i giocatori provenienti da tutta la provincia. Le Vittorie 3 titoli ASD… Vai all’articolo