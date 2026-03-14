Nuova Igea Virtus: La dichiarazione del Presidente onorario Immacolato Bonina

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Il Presidente onorario Immacolato Bonina interviene dopo la penalizzazione inflitta alla Nuova Igea Virtus dalla Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale per il caso del calciatore Christian De Falco. 
 
Bonina ribadisce con fermezza la posizione della società:
“𝘕𝘰𝘯 𝘮𝘰𝘭𝘭𝘦𝘳𝘦𝘮𝘰 𝘦𝘥 𝘢𝘯𝘥𝘳𝘦𝘮𝘰 𝘢𝘷𝘢𝘯𝘵𝘪 𝘤𝘰𝘯 𝘵𝘶𝘵𝘵𝘦 𝘭𝘦 𝘯𝘰𝘴𝘵𝘳𝘦 𝘧𝘰𝘳𝘻𝘦, 𝘤𝘰𝘯𝘷𝘪𝘯𝘵𝘪 𝘥𝘪 𝘦𝘴𝘴𝘦𝘳𝘦 𝘯𝘦𝘭 𝘨𝘪𝘶𝘴𝘵𝘰 𝘦 𝘥𝘪́ 𝘢𝘷𝘦𝘳𝘦 𝘢𝘨𝘪𝘵𝘰 𝘪𝘯 𝘵𝘰𝘵𝘢𝘭𝘦 𝘣𝘶𝘰𝘯𝘢 𝘧𝘦𝘥𝘦 𝘪𝘯 𝘮𝘦𝘻𝘻𝘰 𝘢 𝘶𝘯𝘢 𝘥𝘦𝘵𝘦𝘳𝘮𝘪𝘯𝘢𝘵𝘢 𝘴𝘪𝘵𝘶𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘤𝘩𝘦 𝘯𝘰𝘯 𝘩𝘢 𝘤𝘰𝘯𝘴𝘦𝘯𝘵𝘪𝘵𝘰 𝘥𝘪 𝘱𝘰𝘵𝘦𝘳𝘦 𝘰𝘱𝘦𝘳𝘢𝘳𝘦 𝘯𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘵𝘰𝘵𝘢𝘭𝘦 𝘵𝘳𝘢𝘴𝘱𝘢𝘳𝘦𝘯𝘻𝘢. 𝘊𝘦 𝘭𝘰 𝘤𝘩𝘪𝘦𝘥𝘦 𝘪𝘭 𝘯𝘰𝘴𝘵𝘳𝘰 𝘱𝘰𝘱𝘰𝘭𝘰, 𝘭𝘢 𝘯𝘰𝘴𝘵𝘳𝘢 𝘨𝘦𝘯𝘵𝘦, 𝘭𝘰 𝘥𝘰𝘣𝘣𝘪𝘢𝘮𝘰 𝘢 𝘯𝘰𝘪 𝘴𝘵𝘦𝘴𝘴𝘪 𝘦 𝘢𝘭 𝘱𝘦𝘳𝘤𝘰𝘳𝘴𝘰 𝘤𝘩𝘦 𝘵𝘶𝘵𝘵𝘢 𝘭𝘢 𝘴𝘰𝘤𝘪𝘦𝘵𝘢̀, 𝘪𝘭 𝘵𝘦𝘤𝘯𝘪𝘤𝘰 𝘦 𝘭𝘢 𝘴𝘲𝘶𝘢𝘥𝘳𝘢 𝘩𝘢𝘯𝘯𝘰 𝘱𝘰𝘳𝘵𝘢𝘵𝘰 𝘢𝘷𝘢𝘯𝘵𝘪 𝘤𝘰𝘯 𝘴𝘢𝘤𝘳𝘪𝘧𝘪𝘤𝘪, 𝘪𝘥𝘦𝘯𝘵𝘪𝘵𝘢̀ 𝘦 𝘱𝘢𝘴𝘴𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘷𝘦𝘳𝘴𝘰 𝘪 𝘯𝘰𝘴𝘵𝘳𝘪 𝘤𝘰𝘭𝘰𝘳𝘪. 𝘋𝘢 𝘔𝘦𝘴𝘴𝘪𝘯𝘢 𝘦 𝘱𝘳𝘰𝘷𝘪𝘯𝘤𝘪𝘢, 𝘮𝘢 𝘢𝘯𝘤𝘩𝘦 𝘥𝘢 𝘵𝘢𝘯𝘵𝘪𝘴𝘴𝘪𝘮𝘦 𝘴𝘰𝘤𝘪𝘦𝘵𝘢̀ 𝘥𝘪 𝘵𝘶𝘵𝘵𝘢 𝘐𝘵𝘢𝘭𝘪𝘢 𝘤𝘩𝘦 𝘤𝘰𝘮𝘦 𝘯𝘰𝘪 𝘷𝘪𝘷𝘰𝘯𝘰 𝘴𝘪𝘮𝘪𝘭𝘪 𝘥𝘪𝘴𝘢𝘨𝘪, 𝘭𝘢 𝘴𝘰𝘭𝘪𝘥𝘢𝘳𝘪𝘦𝘵𝘢̀ 𝘳𝘪𝘤𝘦𝘷𝘶𝘵𝘢 𝘦̀ 𝘴𝘵𝘢𝘵𝘢 𝘤𝘰𝘮𝘮𝘰𝘷𝘦𝘯𝘵𝘦. 𝘘𝘶𝘦𝘴𝘵𝘰 𝘤𝘪 𝘥𝘢̀ 𝘶𝘭𝘵𝘦𝘳𝘪𝘰𝘳𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘤𝘢𝘳𝘪𝘤𝘢 𝘱𝘦𝘳 𝘢𝘯𝘥𝘢𝘳𝘦 𝘢𝘷𝘢𝘯𝘵𝘪, 𝘱𝘦𝘳 𝘳𝘪𝘤𝘰𝘳𝘳𝘦𝘳𝘦 𝘦 𝘧𝘢𝘳𝘦 𝘥𝘪 𝘵𝘶𝘵𝘵𝘰 𝘢𝘭 𝘧𝘪𝘯𝘦 𝘥𝘪 𝘳𝘪𝘱𝘳𝘦𝘯𝘥𝘦𝘳𝘤𝘪 𝘲𝘶𝘦𝘭𝘭𝘰 𝘤𝘩𝘦 𝘳𝘪𝘵𝘦𝘯𝘪𝘢𝘮𝘰 𝘪𝘯𝘨𝘪𝘶𝘴𝘵𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘵𝘰𝘭𝘵𝘰. 𝘐𝘯𝘨𝘪𝘶𝘴𝘵𝘰 𝘱𝘦𝘳𝘤𝘩𝘦́ 𝘯𝘰𝘯 𝘦̀ 𝘴𝘵𝘢𝘵𝘢 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘦𝘴𝘵𝘶𝘢𝘭𝘪𝘻𝘻𝘢𝘵𝘢 𝘭𝘢 𝘴𝘪𝘵𝘶𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘯𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘴𝘶𝘢 𝘪𝘯𝘵𝘦𝘳𝘦𝘻𝘻𝘢. 𝘕𝘰𝘯 𝘤𝘪 𝘴𝘰𝘯𝘰 𝘳𝘦𝘨𝘰𝘭𝘦 𝘦 𝘴𝘵𝘳𝘶𝘮𝘦𝘯𝘵𝘪. 𝘌 𝘯𝘰𝘯 𝘴𝘪 𝘷𝘢𝘭𝘶𝘵𝘢𝘯𝘰 𝘪 𝘱𝘢𝘴𝘴𝘢𝘨𝘨𝘪 𝘥𝘪 𝘶𝘯𝘢 𝘷𝘪𝘤𝘦𝘯𝘥𝘢 𝘤𝘩𝘦 𝘩𝘢 𝘥𝘦𝘭 𝘱𝘢𝘳𝘢𝘥𝘰𝘴𝘴𝘢𝘭𝘦. 𝘈𝘱𝘱𝘦𝘯𝘢 𝘴𝘢𝘱𝘶𝘵𝘰 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘴𝘲𝘶𝘢𝘭𝘪𝘧𝘪𝘤𝘢 𝘥𝘦𝘭 𝘱𝘰𝘳𝘵𝘪𝘦𝘳𝘦 𝘯𝘰𝘯 𝘢𝘣𝘣𝘪𝘢𝘮𝘰 𝘦𝘴𝘪𝘵𝘢𝘵𝘰 𝘢 𝘮𝘦𝘵𝘵𝘦𝘳𝘭𝘰 𝘧𝘶𝘰𝘳𝘪 𝘦 𝘧𝘢𝘳𝘨𝘭𝘪 𝘴𝘢𝘯𝘢𝘳𝘦 𝘭𝘢 𝘱𝘰𝘴𝘪𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦. 𝘛𝘶𝘵𝘵𝘪 𝘴𝘢𝘯𝘯𝘰 𝘤𝘰𝘴𝘢 𝘦̀ 𝘴𝘶𝘤𝘤𝘦𝘴𝘴𝘰 𝘥𝘰𝘱𝘰 𝘦 𝘤𝘰𝘮𝘦 𝘢𝘣𝘣𝘪𝘢𝘮𝘰 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰 𝘶𝘯𝘢 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘦 𝘥𝘶𝘦 𝘴𝘰𝘭𝘦 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘪𝘵𝘦 𝘥𝘪 𝘤𝘢𝘮𝘱𝘪𝘰𝘯𝘢𝘵𝘰, 𝘭’𝘦𝘭𝘪𝘮𝘪𝘯𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘪𝘯 𝘊𝘰𝘱𝘱𝘢 𝘦 𝘵𝘢𝘯𝘵𝘰 𝘢𝘯𝘤𝘰𝘳𝘢. 𝘕𝘦𝘴𝘴𝘶𝘯𝘰 𝘩𝘢 𝘧𝘢𝘵𝘵𝘰 𝘳𝘪𝘤𝘰𝘳𝘴𝘰, 𝘵𝘶𝘵𝘵𝘪 𝘳𝘪𝘴𝘶𝘭𝘵𝘢𝘵𝘪 𝘰𝘮𝘰𝘭𝘰𝘨𝘢𝘵𝘪, 𝘢𝘯𝘤𝘩𝘦 𝘥𝘰𝘱𝘰 𝘪𝘭 𝘳𝘪𝘦𝘯𝘵𝘳𝘰 𝘪𝘯 𝘤𝘢𝘮𝘱𝘰 𝘥𝘦𝘭 𝘱𝘰𝘳𝘵𝘪𝘦𝘳𝘦 𝘥𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘴𝘲𝘶𝘢𝘭𝘪𝘧𝘪𝘤𝘢. 𝘈𝘭 𝘥𝘪 𝘭𝘢̀ 𝘥𝘪 𝘵𝘶𝘵𝘵𝘰 𝘷𝘢 𝘴𝘦𝘨𝘯𝘢𝘭𝘢𝘵𝘰 𝘤𝘩𝘦 𝘢𝘯𝘤𝘩𝘦 𝘪𝘭 𝘎𝘪𝘶𝘥𝘪𝘤𝘦 𝘚𝘱𝘰𝘳𝘵𝘪𝘷𝘰 𝘦 𝘨𝘭𝘪 𝘰𝘳𝘨𝘢𝘯𝘪 𝘤𝘰𝘮𝘱𝘦𝘵𝘦𝘯𝘵𝘪 𝘴𝘰𝘯𝘰 𝘴𝘵𝘢𝘵𝘪 𝘵𝘳𝘢𝘵𝘵𝘪 𝘪𝘯 𝘪𝘯𝘨𝘢𝘯𝘯𝘰 𝘥𝘢 𝘲𝘶𝘦𝘴𝘵𝘦 𝘮𝘢𝘯𝘤𝘢𝘯𝘻𝘦 𝘥𝘪 𝘴𝘵𝘳𝘶𝘮𝘦𝘯𝘵𝘪, 𝘵𝘢𝘯𝘵’𝘦̀ 𝘷𝘦𝘳𝘰 𝘤𝘩𝘦 𝘪𝘭 𝘤𝘢𝘭𝘤𝘪𝘢𝘵𝘰𝘳𝘦 𝘦̀ 𝘴𝘵𝘢𝘵𝘰 𝘢𝘮𝘮𝘰𝘯𝘪𝘵𝘰 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘳𝘰 𝘭’𝘈𝘵𝘩𝘭𝘦𝘵𝘪𝘤 𝘊𝘭𝘶𝘣 𝘗𝘢𝘭𝘦𝘳𝘮𝘰, 𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘲𝘶𝘢𝘳𝘵𝘢 𝘨𝘪𝘰𝘳𝘯𝘢𝘵𝘢 𝘥’𝘢𝘯𝘥𝘢𝘵𝘢, 𝘱𝘳𝘪𝘮𝘢 𝘤𝘩𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘰𝘴𝘤𝘦𝘴𝘴𝘪𝘮𝘰 𝘭𝘢 𝘴𝘲𝘶𝘢𝘭𝘪𝘧𝘪𝘤𝘢, 𝘦 𝘭’𝘢𝘮𝘮𝘰𝘯𝘪𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘦̀ 𝘴𝘵𝘢𝘵𝘢 𝘳𝘦𝘨𝘪𝘴𝘵𝘳𝘢𝘵𝘢 𝘪𝘯𝘴𝘪𝘦𝘮𝘦 𝘢𝘭𝘭’𝘰𝘮𝘰𝘭𝘰𝘨𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘦𝘭 𝘳𝘪𝘴𝘶𝘭𝘵𝘢𝘵𝘰. 𝘕𝘰𝘯 𝘤’𝘦̀ 𝘶𝘯𝘢 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘳𝘰𝘷𝘦𝘳𝘴𝘪𝘢, 𝘪𝘯𝘰𝘭𝘵𝘳𝘦, 𝘤𝘩𝘦 𝘴𝘵𝘢𝘣𝘪𝘭𝘪𝘴𝘤𝘦 𝘴𝘦 𝘶𝘯𝘢 𝘴𝘲𝘶𝘢𝘭𝘪𝘧𝘪𝘤𝘢 𝘥𝘦𝘣𝘣𝘢 𝘦𝘴𝘴𝘦𝘳𝘦 𝘴𝘤𝘰𝘯𝘵𝘢𝘵𝘢 𝘯𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘴𝘵𝘦𝘴𝘴𝘢 𝘤𝘢𝘵𝘦𝘨𝘰𝘳𝘪𝘢 𝘨𝘪𝘰𝘷𝘢𝘯𝘪𝘭𝘦 𝘰 𝘢𝘭𝘵𝘳𝘰𝘷𝘦. 𝘚𝘪𝘢𝘮𝘰 𝘴𝘵𝘢𝘵𝘪 𝘤𝘰𝘯𝘥𝘢𝘯𝘯𝘢𝘵𝘪, 𝘯𝘰𝘯𝘰𝘴𝘵𝘢𝘯𝘵𝘦 𝘵𝘶𝘵𝘵𝘦 𝘲𝘶𝘦𝘴𝘵𝘦 𝘤𝘰𝘴𝘦, 𝘯𝘰𝘯𝘰𝘴𝘵𝘢𝘯𝘵𝘦 𝘪 𝘷𝘶𝘰𝘵𝘪 𝘯𝘰𝘳𝘮𝘢𝘵𝘪𝘷𝘪 𝘦 𝘯𝘰𝘯𝘰𝘴𝘵𝘢𝘯𝘵𝘦 𝘭𝘢 𝘮𝘢𝘯𝘤𝘢𝘯𝘻𝘢 𝘥𝘪 𝘴𝘵𝘳𝘶𝘮𝘦𝘯𝘵𝘪 𝘢 𝘥𝘪𝘴𝘱𝘰𝘴𝘪𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘦𝘪 𝘥𝘪𝘭𝘦𝘵𝘵𝘢𝘯𝘵𝘪, 𝘮𝘢 𝘢𝘣𝘣𝘪𝘢𝘮𝘰 𝘧𝘪𝘥𝘶𝘤𝘪𝘢 𝘤𝘩𝘦 𝘵𝘶𝘵𝘵𝘰 𝘱𝘰𝘴𝘴𝘢 𝘱𝘰𝘳𝘵𝘢𝘳𝘦 𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘳𝘦𝘴𝘵𝘪𝘵𝘶𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘪 𝘲𝘶𝘢𝘯𝘵𝘰 𝘵𝘰𝘭𝘵𝘰. 𝘗𝘦𝘳𝘤𝘩𝘦́ 𝘪 𝘱𝘳𝘰𝘧𝘦𝘴𝘴𝘪𝘰𝘯𝘪𝘴𝘵𝘪 𝘱𝘰𝘴𝘴𝘰𝘯𝘰 𝘳𝘪𝘴𝘤𝘰𝘯𝘵𝘳𝘢𝘳𝘦 𝘭𝘰 𝘴𝘵𝘰𝘳𝘪𝘤𝘰 𝘥𝘪 𝘶𝘯 𝘤𝘢𝘭𝘤𝘪𝘢𝘵𝘰𝘳𝘦 𝘦 𝘯𝘰𝘯 𝘦̀ 𝘱𝘰𝘴𝘴𝘪𝘣𝘪𝘭𝘦 𝘷𝘪𝘤𝘦𝘷𝘦𝘳𝘴𝘢? 𝘐𝘭 𝘳𝘪𝘤𝘰𝘳𝘴𝘰 𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘱𝘦𝘯𝘢𝘭𝘪𝘻𝘻𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘦̀ 𝘤𝘰𝘴𝘢 𝘤𝘦𝘳𝘵𝘢.” 
 
Inoltre, Bonina prende la parola sulla polemica sorta a causa della gara contro la Reggina: 
 
“𝘚𝘶𝘭𝘭𝘦 𝘱𝘰𝘭𝘦𝘮𝘪𝘤𝘩𝘦 𝘱𝘦𝘳 𝘭’𝘢𝘯𝘵𝘪𝘤𝘪𝘱𝘰 𝘥𝘪 𝘮𝘦𝘻𝘻’𝘰𝘳𝘢 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘨𝘢𝘳𝘢 𝘥𝘪 𝘥𝘰𝘮𝘦𝘯𝘪𝘤𝘢 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘳𝘰 𝘭𝘢 𝘙𝘦𝘨𝘨𝘪𝘯𝘢 𝘯𝘰𝘯 𝘮𝘪 𝘱𝘳𝘦𝘰𝘤𝘤𝘶𝘱𝘰 𝘱𝘦𝘳𝘤𝘩𝘦́ 𝘪𝘭 𝘯𝘰𝘴𝘵𝘳𝘰 𝘴𝘵𝘢𝘥𝘪𝘰 𝘴𝘢𝘳𝘢̀ 𝘴𝘵𝘳𝘢𝘤𝘰𝘭𝘮𝘰 𝘥𝘪 𝘨𝘦𝘯𝘵𝘦, 𝘭𝘢 𝘯𝘰𝘴𝘵𝘳𝘢 𝘢𝘳𝘮𝘢 𝘪𝘯 𝘱𝘪𝘶̀, 𝘭𝘢 𝘴𝘱𝘪𝘯𝘵𝘢 𝘱𝘦𝘳 𝘪 𝘯𝘰𝘴𝘵𝘳𝘪 𝘤𝘢𝘭𝘤𝘪𝘢𝘵𝘰𝘳𝘪. 𝘔𝘢𝘨𝘢𝘳𝘪, 𝘤𝘩𝘪 𝘯𝘰𝘯 𝘩𝘢 𝘱𝘦𝘳𝘮𝘦𝘴𝘴𝘰 𝘭𝘰 𝘴𝘱𝘰𝘴𝘵𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘥𝘪 𝘮𝘦𝘻𝘻’𝘰𝘳𝘢, 𝘱𝘰𝘵𝘳𝘢̀ 𝘢𝘷𝘦𝘳𝘦 𝘮𝘦𝘻𝘻’𝘰𝘳𝘢 𝘪𝘯 𝘱𝘪𝘶̀ 𝘥𝘪 𝘵𝘦𝘮𝘱𝘰 𝘱𝘦𝘳 𝘥𝘪𝘨𝘦𝘳𝘪𝘳𝘦 𝘭𝘢 𝘴𝘤𝘰𝘯𝘧𝘪𝘵𝘵𝘢. 𝘙𝘦𝘱𝘶𝘵𝘰 𝘲𝘶𝘦𝘴𝘵𝘢 𝘨𝘢𝘳𝘢 𝘤𝘰𝘮𝘦 𝘭𝘢 𝘱𝘪𝘶̀ 𝘪𝘮𝘱𝘰𝘳𝘵𝘢𝘯𝘵𝘦 𝘥𝘦𝘨𝘭𝘪 𝘶𝘭𝘵𝘪𝘮𝘪 𝘷𝘦𝘯𝘵’𝘢𝘯𝘯𝘪: 𝘴𝘢𝘳𝘢̀ 𝘤𝘰𝘮𝘦 𝘶𝘯𝘢 𝘴𝘰𝘳𝘵𝘢 𝘥𝘪 𝘳𝘪𝘴𝘤𝘢𝘵𝘵𝘰, 𝘭𝘢 𝘷𝘰𝘨𝘭𝘪𝘢 𝘥𝘪 𝘨𝘪𝘶𝘴𝘵𝘪𝘻𝘪𝘢 𝘥𝘪 𝘶𝘯 𝘱𝘰𝘱𝘰𝘭𝘰, 𝘦 𝘮𝘪 𝘢𝘶𝘨𝘶𝘳𝘰 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘦𝘤𝘪𝘱𝘪𝘯𝘰 𝘵𝘶𝘵𝘵𝘪, 𝘢𝘯𝘤𝘩𝘦 𝘭𝘦 𝘪𝘴𝘵𝘪𝘵𝘶𝘻𝘪𝘰𝘯𝘪. 𝘐 𝘵𝘪𝘧𝘰𝘴𝘪 𝘳𝘪𝘤𝘰𝘳𝘥𝘢𝘯𝘰 𝘭𝘰 𝘴𝘵𝘳𝘪𝘴𝘤𝘪𝘰𝘯𝘦 “𝘕𝘰𝘯 𝘤’𝘦̀ 𝘗𝘰𝘵𝘦𝘯𝘻𝘢 𝘤𝘩𝘦 𝘵𝘦𝘯𝘨𝘢”. 𝘐𝘯 𝘲𝘶𝘦𝘴𝘵𝘰 𝘤𝘢𝘴𝘰, 𝘪𝘯𝘷𝘦𝘤𝘦, 𝘥𝘰𝘣𝘣𝘪𝘢𝘮𝘰 𝘧𝘢𝘳𝘦 𝘦𝘮𝘦𝘳𝘨𝘦𝘳𝘦 𝘴𝘪𝘮𝘣𝘰𝘭𝘪𝘤𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘤𝘩𝘦 𝘯𝘰𝘯 𝘤’𝘦̀ 𝘴𝘪𝘴𝘵𝘦𝘮𝘢 𝘤𝘩𝘦 𝘵𝘦𝘯𝘨𝘢, 𝘱𝘦𝘳𝘤𝘩𝘦́ 𝘥𝘰𝘣𝘣𝘪𝘢𝘮𝘰 𝘥𝘪𝘧𝘦𝘯𝘥𝘦𝘳𝘦 𝘲𝘶𝘦𝘴𝘵𝘰 𝘱𝘢𝘵𝘳𝘪𝘮𝘰𝘯𝘪𝘰, 𝘯𝘰𝘯 𝘴𝘰𝘭𝘰 𝘴𝘱𝘰𝘳𝘵𝘪𝘷𝘰, 𝘦 𝘥𝘪𝘮𝘰𝘴𝘵𝘳𝘢𝘳𝘦 𝘴𝘶𝘭 𝘤𝘢𝘮𝘱𝘰 𝘪𝘭 𝘯𝘰𝘴𝘵𝘳𝘰 𝘰𝘳𝘨𝘰𝘨𝘭𝘪𝘰 𝘦 𝘭𝘢 𝘯𝘰𝘴𝘵𝘳𝘢 𝘪𝘥𝘦𝘯𝘵𝘪𝘵𝘢̀. 𝘝𝘰𝘨𝘭𝘪𝘢𝘮𝘰 𝘷𝘪𝘯𝘤𝘦𝘳𝘦 𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘪𝘯𝘶𝘢𝘳𝘦 𝘢 𝘳𝘪𝘯𝘤𝘰𝘳𝘳𝘦𝘳𝘦 𝘭’𝘰𝘣𝘪𝘦𝘵𝘵𝘪𝘷𝘰 𝘱𝘳𝘰𝘮𝘰𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦”