Messina: Pusher 35enne arrestato dai carabinieri

Nella serata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Messina Centro, nell’ambito di predisposti servizi antidroga, hanno arrestato un 35enne, polacco, ritenuto responsabile di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”. In particolare, nel corso di una perquisizione eseguita presso l’abitazione dell’uomo, i militari hanno rinvenuto e sequestrato 60 grammi di hashish e 40 grammi di marijuana, suddivisi in varie dosi e occultati all’interno di un mobile, nonché materiale per il confezionamento della sostanza e una somma di circa 200 euro, ritenuta verosimilmente provento della predetta attività illecita. Al termine delle attività, il 35enne è stato ristretto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità giudiziaria, mentre gli stupefacenti saranno sottoposti ad accertamenti tecnici da parte dei Carabinieri del R.I.S. di Messina per risalire alla loro provenienza.