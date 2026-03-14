In edicola “Partiti di testa”: dentro la crisi politica di Palazzo Zanca

“Partiti di testa” è il titolo dell’instant book sbarcato su Amazon e nelle principali edicole di Messina, a firma del giornalista Enzo Basso. Clipping edizioni, 154 pagine.

Il libro racconta in presa diretta i trenta giorni più lunghi di Palazzo Zanca: dal 7 febbraio 2026, giorno dell’annuncio ufficiale delle dimissioni anticipate del sindaco Federico Basile, al 7 marzo 2026, la data che segna la discesa in campo della Lista Rinascita del candidato civico Gaetano Sciacca con un inedito ticket: l’appoggio dei movimenti indipendentisti siciliani e quello dell’ex magistrato, Angelo Giorgianni, a bordo del furgone elettorale Ora Basta.

Ma il 7 marzo è anche la data che spacca in due i Democratici di Messina, chiamati alla conta di una sofferta votazione che spezza in due il partito costretto a scegliere tra due contendenti che portano lo stesso cognome: Antonella e Alessandro Russo. Il risultato finale è sul filo di lana: la spunta la consigliera comunale, con 16 voti su 15, una sola preferenza di scarto.

In mezzo ci sono i due gruppi maggioritari che si contendono Palazzo Zanca: l’avvocato Marcello Scurria che con la Lista Partecipare è sostenuto da tutto il Centrodestra e Sud chiama Nord, la composita compagine messa a punto a nome del sindaco Federico Basile, dal leader Cateno De Luca che schiera compatto tutti gli assessori uscenti e i presidenti delle aziende partecipate. Una delle campagne elettorali più accese dell’ultimo mezzo secolo, con una presenza record di liste che schierano ai nastri di partenza più di mille candidati.

Non sono le stoccate tra De Luca e Scurria, ad accendere il clima sempre più rovente dei prossimi due mesi. “Partiti di testa” svela tutti i retroscena sulla scelta del sindaco Basile e la strategia in campo per riconquistare Palazzo Zanca; lo stesso obiettivo di Marcello Scurria che, non solo risponde colpo su colpo anche con le carte bollate, ma punta anche a svelare le ombre della gestione Basile. Una lettura avvincente cadenzata con ironico stile giornalistico.