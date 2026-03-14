Donna trovata morta nel Longano: è omicidio colposo, scarcerato Corica

Il Tribunale del Riesame di Messina dispone l’immediata scarcerazione di Michelangelo Corica: riqualificato il reato. Non sussisterebbe una posizione di garanzia tale da configurare l’omicidio omissivo.Il Tribunale del Riesame di Messina ha disposto la scarcerazione di Michelangelo Corica , annullando l’ordinanza cautelare che ne aveva disposto la detenzione nell’ambito dell’indagine sulla morte di Kiseleva .

Il collegio presieduto da Maria Vermiglio, con giudici a latere Letteria Silipigni e Antonino Aliberti, ha accolto l’istanza di riesame presentata dalla difesa, rappresentata dall’avvocato Giuseppe Ciminata.

Escluso l’omicidio omissivo

Secondo il Tribunale, non sarebbe configurabile una posizione di garanzia in capo a Corica tale da far scattare la responsabilità penale per omicidio omissivo ai sensi dell’articolo 40 del codice penale.

Nel provvedimento si evidenzia infatti che una posizione di garanzia presuppone un obbligo giuridico qualificato di protezione o controllo su una determinata fonte di rischio, derivante da legge, contratto o da una precedente condotta pericolosa che abbia creato o aggravato il rischio.

Nel caso in esame, secondo i giudici, tale presupposto non risulterebbe integrato.

Il nodo della caduta

Dalla ricostruzione contenuta nell’ordinanza emerge che la caduta della donna sarebbe avvenuta nel momento in cui l’indagato avrebbe allungato la mano verso di lei. Tuttavia, per il Riesame, non è possibile affermare che la morte sia stata determinata dall’ingestione di alcol o da condotte precedenti dell’indagato.

Il decesso sarebbe invece collegato alla caduta dal muretto sul greto del torrente, circostanza che rende incerta anche la ricostruzione del momento in cui si sarebbe verificato l’evento letale.

Incerto il nesso causale

Secondo la consulenza medico-legale richiamata nell’ordinanza, non è possibile stabilire con certezza il lasso di tempo intercorso tra l’impatto e il decesso, né affermare con elevata probabilità che un intervento immediato avrebbe evitato la morte.

Questo elemento, per il collegio giudicante, non consente di ritenere configurabile un nesso causale certo tra l’omissione di soccorso e l’evento morte.

Riqualificazione del reato

Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha disposto la riqualificazione del fatto nella fattispecie di omissione di soccorso, prevista dall’articolo 593 del codice penale.

Per questo motivo l’ordinanza cautelare è stata annullata e il collegio ha disposto l’immediata scarcerazione di Corica, qualora non detenuto per altra causa.

Il provvedimento è stato adottato dalla camera di consiglio del 13 marzo 2026 e depositato in cancelleria a Messina nella stessa data.