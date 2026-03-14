Basket: l’intervista pre-partita a Stefan Malkic

Il Barcellona Basket arriva con il morale alto alla prossima sfida di campionato dopo la convincente vittoria ottenuta domenica scorsa al PalAlberti contro il Basket School Messina. Un successo importante, maturato al termine di una gara intensa e ben gestita dalla formazione barcellonese, che dà la carica per continuare al meglio la corsa ai play off.
Domani pomeriggio i ragazzi di coach Bartocci torneranno in campo per una nuova trasferta, questa volta in Calabria, dove affronteranno la Bim Bum Rende. Un match che si preannuncia impegnativo, contro una formazione determinata a sfruttare il fattore campo.
Alla vigilia della partita, abbiamo raccolto ai microfoni di 24live, le impressioni di Stefan Malkic, tra i protagonisti della formazione giallorossa.