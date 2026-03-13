Montalbano Elicona: confronto pubblico sul referendum costituzionale

Un approfondimento per discutere le ragioni del sì e del no

Un momento di confronto e approfondimento sulle ragioni del sì e del no al referendum costituzionale. È questo l’obiettivo dell’incontro pubblico in programma domenica 15 marzo alle ore 10.30 a Montalbano Elicona, nella sala convegni “Arnaldo da Villanova” del Castello.

L’iniziativa è promossa dalla Pro Loco Braidi, in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Barcellona Pozzo di Gotto, e si propone di offrire un’occasione di analisi sulle modifiche che la riforma sulla separazione delle carriere potrebbe introdurre nel sistema giudiziario italiano e sulle possibili ricadute per i cittadini.

Gli interventi previsti nel dibattito

L’incontro sarà introdotto dai saluti istituzionali di:

Avv. Antonino Todaro , sindaco di Montalbano Elicona;

Avv. Giovanni Tortora , presidente del Consiglio comunale di Montalbano Elicona;

Avv. Mara Correnti, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Barcellona Pozzo di Gotto.

Successivamente spazio al confronto tra i relatori invitati a illustrare le due diverse posizioni sul referendum. Per le ragioni del sì interverrà l’On. Tommaso Calderone, membro della Camera dei Deputati, mentre per le ragioni del no prenderà la parola il dott. Andrea Apollonio, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Patti

Il dibattito sarà moderato da Salvatore Tricoli, associato della Pro Loco Braidi APS.

Un momento di approfondimento sul referendum per una partecipazione consapevole

La Pro Loco Braidi ha scelto di promuovere l’iniziativa con l’obiettivo di stimolare il dibattito civico e favorire una maggiore consapevolezza dei cittadini rispetto alle scelte elettorali.

“Siamo convinti – dichiarano i giovani associati della Pro Loco – che, come disse il Presidente della Repubblica Giovanni Leone nel suo discorso di insediamento, la “democrazia è soprattutto responsabile partecipazione della collettività alla costruzione del proprio avvenire”. Questo evento vuole invitare sia alla partecipazione al voto ma anche e soprattutto a una partecipazione informata e consapevole. Anche questo è il ruolo di una Pro Loco”.

Crediti formativi per gli avvocati

L’evento avrà anche una valenza formativa per i professionisti del settore legale. La partecipazione al seminario consentirà infatti agli avvocati di ottenere tre crediti formativi, previa prenotazione tramite la piattaforma Riconosco.

L’appuntamento è quindi fissato per domenica 15 marzo alle ore 10.30, nella sala convegni del Castello di Montalbano Elicona, per un confronto pubblico dedicato al referendum costituzionale.