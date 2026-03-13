Milazzo, sbarcati 19 migranti da Alicudi: soccorsi e trasferimento a Messina in poche ore

Operazione conclusa rapidamente grazie al coordinamento tra Forze dell’Ordine, Autorità portuali e strutture sanitarie

Si sono concluse nel giro di poche ore le operazioni di assistenza ai 19 migranti, tutti uomini e in buone condizioni di salute, trasferiti nella mattinata di oggi nel porto di Milazzo dopo essere stati avvistati nella notte sull’isola di Alicudi, nelle Eolie.

I migranti erano stati notati inizialmente da alcuni pescatori dell’isola e successivamente assistiti dagli abitanti di Alicudi, che hanno prestato il primo aiuto e segnalato la loro presenza alle Autorità competenti.

Subito dopo sono state attivate le procedure operative con il coinvolgimento delle Forze dell’Ordine e degli Enti istituzionali.

La Prefettura di Messina ha individuato il porto di Milazzo come punto di sbarco per il trasferimento dei migranti. Il trasporto via mare è stato effettuato con due motovedette: una della Guardia Costiera di Lipari e una della Guardia di Finanza – Sezione Operativa Navale di Milazzo.

All’arrivo nel porto di Milazzo, presso il molo Marullo, era già stato predisposto un dispositivo di accoglienza coordinato, frutto della collaborazione tra le diverse istituzioni e strutture operative del territorio.

Alle operazioni hanno partecipato:

il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Milazzo

la Compagnia Carabinieri di Milazzo , con le articolazioni presenti nelle Isole Eolie

la Guardia di Finanza – Sezione Operativa Navale di Milazzo

la Guardia Costiera di Milazzo e di Lipari

Fondamentale anche il contributo dell’ASP di Messina, della Croce Rossa Italiana, della Protezione Civile comunale e dell’Amministrazione comunale di Milazzo.

L’Autorità di Sistema Portuale ha inoltre garantito la piena disponibilità delle aree operative del molo Marullo, consentendo lo svolgimento ordinato e rapido delle procedure di sbarco e della prima assistenza.

Al termine delle operazioni di identificazione e dei controlli sanitari, i 19 migranti sono stati trasferiti a Messina per il prosieguo delle attività di competenza.