Messina, viola l’allontanamento dalla casa familiare: arrestato 55enne

L’uomo era tornato nell’abitazione dei genitori nonostante il provvedimento emesso poche ore prima dopo l’aggressione al padre

Nella notte a Messina, i Carabinieri della Stazione di Bordonaro hanno arrestato un 55enne del luogo, già noto alle Forze dell’ordine, ritenuto responsabile della violazione della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare.

Il provvedimento restrittivo era stato emesso solo nel pomeriggio di ieri dopo che l’uomo avrebbe aggressso il padre e danneggiato alcune suppellettili dell’abitazione di famiglia. A seguito dell’episodio, il genitore era stato costretto a ricorrere alle cure mediche presso il Policlinico di Messina.

Nel corso dei controlli effettuati per verificare il rispetto della misura cautelare, i militari dell’Arma hanno sorpreso il 55enne nuovamente all’interno dell’abitazione dei genitori, in violazione delle prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria.

Alla luce dell’accaduto, l’uomo è stato arrestato dai Carabinieri e condotto presso la Casa Circondariale di Messina, dove si trova ora a disposizione dell’Autorità giudiziaria.