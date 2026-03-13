Amministrative 2026 a Barcellona: il centrodestra si compatta, Nicola Barbera candidato sindaco

Si delinea sempre più chiaramente lo scenario politico in vista delle elezioni amministrative 2026 a Barcellona Pozzo di Gotto. Dopo le candidature già annunciate di Melangela Scolaro e David Bongiovanni, arriva anche lo schieramento ufficiale del centrodestra, che si presenta compatto con un proprio candidato alla guida della città.
Il centrodestra cittadino ha infatti comunicato l’unità della coalizione, così come già avvenuto nella vicina Milazzo. A sostegno del progetto politico si schierano i tre partiti nazionali: Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia.
La coalizione, insieme a numerose realtà civiche del territorio, ha deciso di puntare sul dottor Nicola Barbera come candidato sindaco per le amministrative 2026. Al suo fianco, come candidato vicesindaco, è stato indicato l’avvocato Gianluca Sidoti.
Secondo quanto comunicato dai rappresentanti del centrodestra, la scelta nasce dalla volontà di presentare alla città un progetto politico condiviso e unitario, capace di coinvolgere partiti e movimenti civici in una proposta amministrativa che guarda al futuro di Barcellona Pozzo di Gotto.
“L’unità del centrodestra rappresenta un valore imprescindibile per la democrazia e per i cittadini”, sottolineano i promotori dell’accordo politico, evidenziando come la compattezza della coalizione sia considerata un elemento fondamentale per affrontare la sfida elettorale del 2026.
Con questa ufficializzazione prende sempre più forma il quadro delle amministrative 2026 a Barcellona Pozzo di Gotto, con diversi schieramenti già pronti a contendersi la guida della città nei prossimi mesi. La campagna elettorale, dunque, entra progressivamente nel vivo, mentre partiti e movimenti lavorano alla definizione delle liste e dei programmi.
Nei prossimi giorni potrebbero arrivare ulteriori sviluppi sul fronte delle coalizioni e delle candidature, contribuendo a delineare definitivamente il panorama politico che accompagnerà la città verso il voto.