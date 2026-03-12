Milazzo, “Marzo Rosa”: incontro gratuito su maternità e benessere delle mamme

Lantana Health Center organizza “La donna e la maternità” con le dott.sse Sofia Mezzasalma ed Enrica Contiguglia

Un momento di confronto, informazione e supporto dedicato alle donne che stanno vivendo o si preparano ad affrontare il percorso della maternità. È questo lo spirito dell’incontro “La donna e la maternità”, promosso dal Lantana Health Center di Milazzo nell’ambito delle iniziative del “Marzo Rosa”, il mese dedicato alla sensibilizzazione sul benessere femminile.

L’appuntamento è in programma sabato 14 marzo alle ore 18.30 presso la sede del centro sanitario in Via Nazionale 23, Olivarella, e rappresenta il primo evento del calendario annuale organizzato dal Lantana Health Center in collaborazione con la Farmacia Cavallaro di San Filippo del Mela.

Un incontro dedicato a future mamme e neomamme

L’iniziativa, gratuita e aperta a tutti, è pensata soprattutto per future mamme e neomamme, con l’obiettivo di offrire uno spazio sicuro di ascolto e condivisione in cui affrontare i cambiamenti legati alla gravidanza e al periodo successivo alla nascita.

Si tratta, infatti, di una fase intensa e delicata all’interno della vita di una donna, la quale si trova ad affrontare profonde trasformazioni a tutti i livelli: fisico, emotivo e psicologico.

Durante l’incontro si parlerà di benessere emotivo della madre, relazione con il neonato, gestione delle emozioni e aspetti pratici della gravidanza e del puerperio, favorendo il confronto diretto con le esperte e tra le partecipanti.

Le professioniste che guideranno il convegno

A condurre l’incontro saranno due figure specializzate nel supporto alla maternità: la dott.ssa Sofia Mezzasalma, psicologa, e la dott.ssa Enrica Contiguglia, ostetrica.

Grazie a un approccio multidisciplinare, le due professioniste accompagneranno le partecipanti in un dialogo aperto sui principali temi legati alla salute materna, offrendo strumenti utili per affrontare le diverse fasi del percorso di maternità.

L’incontro rientra nel programma del “Marzo Rosa”, iniziativa dedicata alla promozione della salute e della prevenzione femminile. Un momento fondamentale di sensibilizzazione e prevenzione con delle professioniste che, tramite la propria competenza e sensibilità, potranno guidare il percorso delle donne che si affidano al Centro.