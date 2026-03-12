I Memorial Giuseppe Puliafito – Parole e gesti che restano sabato 21 marzo al teatro Vittorio Currò dell’oratorio salesiano

Una serata per ricordare, condividere e trasformare la memoria in solidarietà concreta. Un evento che unisce musica, sport e solidarietà, per celebrare i valori che restano nel tempo attraverso le parole e i gesti. È questo in sintesi il contenuto del I memorial dedicato al ricordo del nostro compianto direttore responsabile Giuseppe Puliafito, scomparso il 7 marzo di un anno fa.

La serata, organizzata da “Atmosfera blu”, insieme a Nino 𝐓rapani e al Lions club Barcellona, si terrà il 21 marzo a partire dalle 18 nel teatro “Vittorio Currò” dell’oratorio salesiano con la partecipazione straordinaria dell’attore comico Angelo Russo, il famoso agente Catarella della serie “Il commissario Montalbano”. Nel corso della serata sarà ricordata la figura del nostro direttore, persona perbene, leale ed onesta, che ha esercitato per oltre venticinque anni il mestiere di cronista con passione, dedizione, rispetto ed umiltà, senza mai cercare facili click col sensazionalismo, ma entrando in maniera garbata e in punta di piedi nella vita delle persone. Dopo aver lavorato per oltre quindici anni nel quotidiano “Il Giornale di Sicilia”, nel 2012 insieme ad un gruppo di colleghi ha fondato il nostro giornale. A parlare di lui, attraverso le memorie personali, saranno il giornalista Rai Nicola Alosi, suo compagno di liceo, il direttore di 98 zero Benedetto Orti Tullo, il giornalista Lino Miano e la nostra direttrice responsabile Cristina Saja che, insieme alla moglie e nostra caporedattrice Flaviana Gullì, ricorderà il suo impegno come giornalista al servizio della città e come direttore e fondatore della nostra testata.

Ad allietare il pubblico, tra un intervento e l’altro sarà il gruppo musicale “Atmosfera blu”, da sempre legato da grande stima ed affetto al nostro direttore.

Il ricavato della serata sarà devoluto in beneficenza.

Per informazioni sui biglietti contattare il numero 3475016923.