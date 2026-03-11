Terme V., Cipriano replica alle polemiche sul Pug: “Nota scritta solo nell’interesse della comunità”

Dopo le polemiche e le contestazioni sollevate negli ultimi giorni da alcuni consiglieri comunali sulla vicenda del Pug, il sindaco Bartolo Cipriano interviene con una nota per chiarire la propria posizione e replicare alle accuse politiche che hanno animato il dibattito cittadino.

Il primo cittadino sottolinea innanzitutto di non aver immaginato che la comunicazione inviata al progettista del Piano urbanistico generale potesse generare una simile reazione politica.

“Non pensavo – afferma Cipriano – che la nota da me inviata al progettista del Pug potesse suscitare le polemiche e le contestazioni manifestate negli ultimi giorni da alcuni consiglieri comunali”.

Il sindaco respinge quindi le accuse di voler interferire con le prerogative del Consiglio comunale. L’iniziativa, spiega, non era finalizzata in alcun modo a invadere competenze istituzionali né a determinare condizionamenti nel percorso amministrativo del Piano urbanistico.

“La mia azione – chiarisce – non voleva in alcun modo ledere il diritto spettante in materia al Consiglio comunale né tantomeno apparire come un comportamento ingerente”.

Secondo Cipriano, il contenuto della nota – regolarmente protocollata – nasceva esclusivamente con l’obiettivo di tutelare l’interesse generale della comunità di Terme Vigliatore.

“Il contenuto da me palesato con la suddetta nota – aggiunge – è stato scritto solo ed esclusivamente nell’interesse dell’intera comunità termense”.

Per evitare ulteriori strumentalizzazioni politiche e riportare il confronto su un piano istituzionale, il sindaco si dice comunque disponibile a fare un passo indietro rispetto alla comunicazione inviata.

“Sono comunque disponibile a ritirarla – conclude – anzi può essere considerata già da subito come mai inviata”.

La presa di posizione del primo cittadino arriva al termine di giorni di botta e risposta politico attorno alla gestione del percorso del Pug e alle modalità di interlocuzione con i progettisti, tema che ha alimentato un acceso confronto tra amministrazione e opposizione. Il sindaco ribadisce tuttavia la volontà di mantenere il dibattito entro i confini istituzionali e nell’esclusivo interesse della comunità locale.