L’Associazione “Città invisibili” presenta il convegno “Stringiamo le schede come biglietti d’amore…”

Quella mattina si passarono sulle labbra un filo di rossetto, indossarono il vestito della festa, strinsero sul loro cuore il documento d’identità e uscirono di casa emozionate ma decise… decise e consapevoli che per la prima volta avrebbero contribuito (e sarebbero state decisive) a cambiare il loro Paese, per condurlo alla libertà.

Erano le donne italiane; era il 2 giugno 1946.

“Le schede che arrivano a casa e ci invitano a compiere il nostro dovere hanno un’autorità silenziosa e perentoria. Le rigiriamo tra le mani e ci sembrano più preziose della tessera del pane. Stringiamo le schede come biglietti d’amore”

Sono le parole con cui la giornalista Anna Garofalo descrisse l’emozione del voto del 2 giugno del 1946.

A 80 anni da quel giorno l’ Associazione Città Invisibili ricorda quell’evento come il primo passo verso una conquista di libertà sancita poi dalla Costituzione repubblicana e difesa giorno per giorno fino ad oggi nelle piazze, nei luoghi di lavoro, nelle sedi istituzionali

E ancora c’è tanto da fare….!

Sabato, 14 Marzo 2026, Milazzo (ME) Palazzo D’Amico. Ore 17,30. L’Associazione Città Invisibili organizza un incontro, sabato 14 Marzo 2026, a Palazzo D’Amico, Milazzo (ME), che affronta il tema delle donne italiane tra il diritto di voto, l’esperienza costituente e la Costituzione. L’evento sarà moderato dal Dott. Alessio Pracanica e vedrà la partecipazione, in qualità di relatrici, della Prof.ssa Vittoria Calabrò, dell’Avv. Antonella Longo, della Prof.ssa Daniela Novarese, della Dott.ssa Maria Rotuletti e della Prof.ssa Katia Trifirò.