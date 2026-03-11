Femminicidio a Messina: Daniela Zinnanti uccisa dall’ex compagno

Risale a ieri sera la notizia del femminicidio che, ancora una volta, ha sconvolto l’intera città di Messina.

Ad uccidere Daniela Zinnanti, 50 anni compiuti lo scorso luglio, sarebbe stato l’ex compagno, Santino Bonfiglio, il quale ha confessato il delitto ieri sera nel corso del primo interrogatorio.

Il rinvenimento del cadavere e la confessione di Bonfiglio

Il cadavere di Daniela Zinnanti è stato ritrovato presso la sua abitazione di via Lombardia intorno alle 20. A fare la macabra scoperta è stata la figlia, giunta sul posto – dove pare la donna vivesse da sola – a causa delle mancate risposte al telefono da parte della madre.

La scena a cui ha dovuto assistere le ha causato un malore per il quale è stata trasportata in ospedale: la madre risultava colpita da decine di ferite da arma da taglio, inflitte con un coltello, poi trovato vicino ad un cassonetto nei pressi dell’abitazione.

La confessione e la ricostruzione

A confessare il delitto nel corso del primo interrogatorio in Questura, dove era stato condotto nella tarda serata, è stato l’ex compagno in presenza del proprio legale. Si tratta di Santino Bonfiglio, il quale da qualche settimana aveva scontato gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per reati contro la persona.

Secondo le prime indagini, Bonfiglio si sarebbe recato a casa dell’ex compagna per parlarle, forse nel tentativo di convincerla a tornare insieme, ma la donna lo avrebbe respinto. Di fronte al rifiuto, l’uomo avrebbe reagito colpendola con il coltello incriminato per una decina di volte.

Inoltre, dalle indagini emergerebbero dei precedenti: un mese fa, l’uomo avrebbe picchiato Daniela Zinnati, la quale era stata in ospedale. All’episodio era seguita una denuncia della donna, poi ritirata.

Sul posto si sono precipitati gli agenti della polizia scientifica per i rilievi nell’abitazione, insieme al magistrato e al medico legale per una prima ricognizione sul corpo.

Gli inquirenti procederanno ora a vagliare i filmati dei sistemi di videosorveglianza di alcuni condomini e delle attività della zona per fornire ulteriori dettagli.

Bonfiglio, dopo la confessione è stato arrestato e trasferito nel carcere di Gazzi, dove si trova in attesa di giudizio.