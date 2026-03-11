Brolo: Antonino Genovese presenta “il silenzio dell’acqua”

Un appuntamento dedicato alla grande narrativa contemporanea e al fascino del noir siciliano. Domenica 15 marzo alle ore 18:00, presso l’Istituto Alberghiero di Brolo, sarà presentato il romanzo di Antonino Genovese, Il silenzio dell’acqua, un’opera intensa e avvolgente che porta il lettore nel cuore di un’indagine oscura e ricca di tensione.

Il libro, ambientato in una Sicilia suggestiva e carica di mistero, conferma la capacità narrativa di Genovese nel costruire trame solide e coinvolgenti, dove l’indagine investigativa si intreccia con atmosfere profonde e personaggi complessi. Con una scrittura efficace e cinematografica, l’autore guida il lettore tra segreti, silenzi e verità nascoste, dando vita a una storia capace di tenere alta la tensione fino all’ultima pagina. L’evento è promosso, organizzato e condotto dall’Associazione Culturale Ali di Carta, realtà attiva nella valorizzazione della cultura e della lettura, impegnata nel creare occasioni di incontro tra autori e lettori e nel rendere il libro protagonista della vita culturale del territorio.

Fondamentale il contributo della Libreria Capitolo 18 e di Teodoro Cafarelli, punto di riferimento per gli appassionati di lettura e presidio culturale sempre più dinamico, che continua a sostenere iniziative letterarie e momenti di confronto dedicati ai libri e agli autori. La presentazione si preannuncia come un momento di grande interesse per lettori, appassionati di gialli e noir e per tutti coloro che desiderano scoprire da vicino una delle voci più interessanti della narrativa contemporanea.

Un’occasione per lasciarsi coinvolgere da una storia potente, incontrare il suo autore e celebrare insieme il valore della cultura e della letteratura