Nina De Luca vince l’argento al Campionato italiano di tiro con l’arco indoor

La società arcieristica barcellonese Baupark ha conquistato l’argento al Campionato Italiano di tiro con l’arco indoor, svoltosi a Roma la scorsa settimana, nella classe junior divisione arco nudo femminile. A farlo è stata la talentuosa arciera Nina De Luca. La stessa ha vinto il titolo assoluto nel corso del Campionato Regionale svoltosi ad Erice il 08 marzo 2026. In questa occasione il Baupark ha anche primeggiato con la squadra maschile di arco nudo master che ha conquistato il titolo di campione regionale grazie a Caizzone, Pelleriti e Alesci.