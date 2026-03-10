“Battisti Legend” in scena al Teatro Mandanici

Al Teatro Mandanici il concerto tributo con Roberto Pambianchi & Band dedicato all’indimenticabile repertorio di Lucio Battisti

Barcellona Pozzo di Gotto si prepara ad accogliere uno spettacolo dedicato a una delle figure più amate della musica italiana. Sabato 28 marzo alle ore 21:00, il Teatro Mandanici ospiterà “Battisti Legend”, il concerto tributo che celebra l’eredità artistica di Lucio Battisti, interpretato da Roberto Pambianchi insieme alla sua band. Lo spettacolo propone un percorso musicale ed emotivo tra i brani che hanno segnato la storia della canzone italiana. Attraverso performance dal vivo, proiezioni visive e momenti narrativi, “Battisti Legend” accompagna il pubblico in un viaggio nella vita e nella produzione artistica del celebre cantautore, facendo rivivere i successi che hanno segnato intere generazioni.

Protagonista dello spettacolo è Roberto Pambianchi, anima e frontman del progetto, riconosciuto come uno degli interpreti più apprezzati del repertorio battistiano. Da oltre vent’anni porta nei teatri, nelle piazze e negli eventi musicali di tutta Italia la sua passione per le canzoni del grande compositore reatino, offrendo interpretazioni che puntano a restituire l’intensità e la poesia dell’opera di Battisti. Nel corso degli anni Pambianchi ha consolidato il suo percorso artistico anche grazie all’attenzione di figure di rilievo come Pasquale Panella, autore dei testi degli ultimi album di Battisti, e del giornalista e scrittore Michele Bovi. Sul palco, insieme a Pambianchi, si esibiranno Davide Papaleo alla chitarra elettrica e acustica, David Forti pianoforte e tastiere, Alberto Biasin al basso, Gabriele Morcavallo alla batteria.

L’appuntamento al Teatro Mandanici di Barcellona Pozzo di Gotto promette dunque una serata dedicata alla grande musica italiana, tra ricordi, emozioni e atmosfere che continuano a vivere nel tempo. “Battisti Legend” si propone come un’esperienza musicale coinvolgente, capace di celebrare la creatività senza tempo di Lucio Battisti e di far rivivere al pubblico le emozioni dei suoi brani più celebri.