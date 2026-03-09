Servizi antidroga a Barcellona, arrestato in flagranza di reato trentottenne che occultava 300 grammi di cocaina

Gli agenti della Polizia di Stato arrestato un uomo di trentotto anni, colto a Barcellona Pozzo di Gotto nella flagranza del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

In particolare, avendo visto un’autovettura che procedeva in modo anomalo ed a velocità sostenuta, i poliziotti del Commissariato di Barcellona P.G., attivati i segnalatori acustici, hanno intimato con la paletta l’alt al conducente, il quale procedeva la marcia per alcune centinaia di metri fermandosi solo in prossimità dello spiazzo antistante il mercato ortofrutticolo di Barcellona.

Considerati l’inconsueto nervosismo e la particolare frenesia del soggetto sottoposto a controllo, i poliziotti hanno chiesto aiuto ad altro personale della Squadra Mobile di Messina, giunto intanto sul posto. Gli operatori della Polizia di Stato hanno dunque iniziato un controllo sulla persona del trentottenne, che non si mostrava collaborativo, ed anzi si divincolava dandosi a precipitosa fuga.

Dopo un breve inseguimento, il fuggitivo è stato raggiunto dagli agenti. In quei frangenti, il trentottenne ha tentato di disfarsi di un involucro voluminoso in plastica, occultato sotto il giubbotto, che ha lanciato verso un giardino nelle immediate vicinanze. Tale mossa, tuttavia, non è passata inosservata agli occhi dei poliziotti, che hanno recuperato l’involucro contenente circa 300 grammi di cocaina. Quanto rinvenuto è stato sequestrato e l’uomo è stato arrestato in flagranza di reato per la detenzione dello stupefacente ai fini di spaccio. Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona – diretta dal Procuratore Giuseppe Verzera – l’arrestato è stato condotto al carcere di Barcellona.