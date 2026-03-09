Judo Club Pirri protagonista al Trofeo Italia di Reggio Calabria: tre podi e ottime prestazioni

Grande soddisfazione per il Judo Club Pirri, protagonista alla prima tappa del Trofeo Italia, andata in scena sabato 7 marzo 2026 a Reggio Calabria. Gli atleti del club hanno messo in mostra impegno, determinazione e un ottimo livello tecnico, conquistando risultati importanti e confermando il buon lavoro svolto in palestra.

Tra le prestazioni di spicco il secondo posto di Gabriel Valenti, autore di una gara combattuta con grande carattere. L’atleta ha affrontato ogni incontro con concentrazione e grinta, dimostrando solidità e maturità sul tatami.

A salire sul podio anche Gabriele Caruso, che ha conquistato un meritato terzo posto, confermando i progressi fatti negli ultimi mesi e la crescita tecnica maturata attraverso l’allenamento costante.

Ottima prova anche per Ginevra Imbesi, che ha ottenuto uno splendido secondo posto, distinguendosi per tecnica, determinazione e capacità di gestione dei combattimenti nel corso della competizione.

Buone indicazioni sono arrivate anche dagli altri atleti del club che, pur non riuscendo a salire sul podio, hanno comunque offerto prestazioni di valore. Mattia Esposito, Filippo Muscolino, Giulia Aliquò ed Eva Muscolino sono stati protagonisti di incontri combattuti e di buon livello tecnico, dimostrando spirito sportivo e determinazione.

La partecipazione al torneo rappresenta un importante momento di crescita per gli atleti del Judo Club Pirri, che continuano a lavorare con passione e dedizione, portando avanti i valori del judo e i colori della società.

Soddisfazione è stata espressa anche dallo staff tecnico e dal maestro Giuseppe Pirri, che ha sottolineato l’atteggiamento positivo degli atleti: un gruppo che ha affrontato la competizione con impegno, rispetto e grande spirito di squadra.