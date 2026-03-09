IIS”E. Medi”: successo per lo scambio Erasmus+ con Spagna e Macedonia del Nord

L’IIS “E. Medi” rafforza la propria vocazione europea e continua a investire nell’internazionalizzazione della scuola. Dal 2 al 7 marzo 2026 l’istituto ha ospitato docenti e studenti provenienti dalla Spagna e dalla Macedonia del Nord nell’ambito delle attività del progetto Accreditamento Erasmus+ KA1, trasformando aule e laboratori in un vivace spazio di confronto interculturale.

L’iniziativa, promossa sotto la guida della Dirigente Scolastica Ester Elide Lemmo, ha coinvolto l’intera comunità scolastica: studenti, docenti, personale e soprattutto famiglie ospitanti, che hanno accolto gli studenti stranieri nelle proprie case contribuendo a rendere l’esperienza autentica e significativa.

La settimana di scambio si è aperta con la cerimonia di benvenuto nell’Aula Magna del plesso Valli, arricchita da momenti musicali e presentazioni degli studenti. Protagonista il concerto dell’Orchestra Erasmus del Medi, con le esibizioni di Edoardo Perdichizzi al pianoforte e Maris Stella De Francesco alla chitarra (2AC), Ginevra Chillari e Anna Milone al pianoforte (5AC), Simone Paratore alla chitarra (4CS), Grace Erika Mazzeo al pianoforte (3AC) e Vito Pio La Spada alla fisarmonica (3CS).

Particolarmente apprezzata anche l’esibizione della giovane musicista Maristella Genovese (2BC), cantante e cantautrice, che ha interpretato il brano “Bring me to life” degli Evanescence.

“Fondamentale è stato il ruolo delle famiglie ospitanti, che hanno accolto gli studenti stranieri nelle proprie case, offrendo loro la possibilità di vivere un’esperienza autentica di vita quotidiana – precisa la Dirigente Scolastica Ester Elide Lemmo – La dimensione familiare ha reso lo scambio ancora più significativo, favorendo la nascita di amicizia, il dialogo interculturale e la scoperta reciproca di tradizioni e abitudini.”

“Lo scambio si inserisce nel percorso di internazionalizzazione dell’Istituto – aggiunge la coordinatrice Erasmus del Medi, Maria Anversa Grasso – e promuove lo sviluppo del multilinguismo e delle competenze interculturali. Durante la settimana gli studenti hanno avuto l’opportunità di comunicare in più lingue, partecipare alle lezioni insieme ai compagni italiani, presentare le proprie scuole e i rispettivi territori e prendere parte ad attività collaborative.”

Il tema scelto per il progetto è stato il patrimonio culturale, al centro delle attività didattiche e dei momenti di confronto tra gli studenti. I ragazzi italiani hanno presentato alcune peculiarità storiche e culturali della Sicilia, mentre le delegazioni straniere hanno condiviso elementi delle proprie tradizioni.

Non sono mancati i momenti di scoperta del territorio: il programma ha previsto visite a Taormina, Cefalù, Milazzo e Tindari, offrendo agli ospiti un’immersione nella ricchezza paesaggistica e artistica della regione.

Tra gli appuntamenti più significativi anche l’incontro istituzionale con il vicesindaco Nicola Barbera, che ha accolto studenti e docenti nell’aula consiliare del Comune. Nel suo intervento, pronunciato in inglese e in spagnolo, Barbera ha sottolineato l’importanza di mantenere le istituzioni aperte ai giovani e al dialogo internazionale, evidenziando il ruolo dei programmi Erasmus nella formazione di cittadini europei consapevoli.

La settimana si è conclusa con la cerimonia di consegna degli attestati nell’Auditorium del Palacultura, sede del Liceo Scientifico, aperta e chiusa dall’esibizione del musicista Giuseppe Spadaro (chitarra elettrica, classe 2FS) e con un momento di festa che riunito studenti, docenti e famiglie.

L’esperienza ha confermato ancora una volta il valore dei progetti Erasmus come strumenti fondamentali per la crescita personale, culturale e umana degli studenti, rafforzando il ruolo dell’IIS “E. Medi” come scuola aperta all’Europa e al mondo.