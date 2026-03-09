IIS”E. Medi”: successo per lo scambio Erasmus+ con Spagna e Macedonia del Nord

L’IIS “E. Medi” rafforza la propria vocazione europea e continua a investire nell’internazionalizzazione della scuola. Dal 2 al 7 marzo 2026 l’istituto ha ospitato docenti e studenti provenienti dalla Spagna e dalla Macedonia del Nord nell’ambito delle attività del progetto Accreditamento Erasmus+ KA1, trasformando aule e laboratori in un vivace spazio di confronto interculturale.
L’iniziativa, promossa sotto la guida della Dirigente Scolastica Ester Elide Lemmo, ha coinvolto l’intera comunità scolastica: studenti, docenti, personale e soprattutto famiglie ospitanti, che hanno accolto gli studenti stranieri nelle proprie case contribuendo a rendere l’esperienza autentica e significativa.
La settimana di scambio si è aperta con la cerimonia di benvenuto nell’Aula Magna del plesso Valli, arricchita da momenti musicali e presentazioni degli studenti. Protagonista il concerto dell’Orchestra Erasmus del Medi, con le esibizioni di Edoardo Perdichizzi al pianoforte e Maris Stella De Francesco alla chitarra (2AC), Ginevra Chillari e Anna Milone al pianoforte (5AC), Simone Paratore alla chitarra (4CS), Grace Erika Mazzeo al pianoforte (3AC) e Vito Pio La Spada alla fisarmonica (3CS).
Particolarmente apprezzata anche l’esibizione della giovane musicista Maristella Genovese (2BC), cantante e cantautrice, che ha interpretato il brano “Bring me to life” degli Evanescence.
“Fondamentale è stato il ruolo delle famiglie ospitanti, che hanno accolto gli studenti stranieri nelle proprie case, offrendo loro la possibilità di vivere un’esperienza autentica di vita quotidiana – precisa la Dirigente Scolastica Ester Elide Lemmo – La dimensione familiare ha reso lo scambio ancora più significativo, favorendo la nascita di amicizia, il dialogo interculturale e la scoperta reciproca di tradizioni e abitudini.”
Gli studenti della scuola secondaria “La Gandara” di Toreno (Leòn) sono stati ospitati da:
- Maristella Genovese,
- Aurora Milone,
- Alisia Pia Milone,
- Beatrice Munafò,
- Maris Stella De Francesco,
- Chiara Marzullo,
- Carmen Mirabile,
- Anna Recupero,
- Emma Perroni,
- Raffaele Tammaro,
- Edoardo Perdichizzi,
- Vito Andrea Saja.
Gli allievi della scuola superiore di Bitola, “High School Josip Broz Tito” in Macedonia del Nord, sono stati accolti da:
- Marcofrancesco Bellinvia,
- Samuele La Macchia,
- Riccardo Antonio Molina,
- Gianfranco Risica,
- Ludovica Manna,
- Giulia Simone,
- Nina Pirri,
- Ilenia Parisi,
- Miriana Li Vigni,
- Carola Mirabile,
- Asia Famà.
“Lo scambio si inserisce nel percorso di internazionalizzazione dell’Istituto – aggiunge la coordinatrice Erasmus del Medi, Maria Anversa Grasso – e promuove lo sviluppo del multilinguismo e delle competenze interculturali. Durante la settimana gli studenti hanno avuto l’opportunità di comunicare in più lingue, partecipare alle lezioni insieme ai compagni italiani, presentare le proprie scuole e i rispettivi territori e prendere parte ad attività collaborative.”
Il tema scelto per il progetto è stato il patrimonio culturale, al centro delle attività didattiche e dei momenti di confronto tra gli studenti. I ragazzi italiani hanno presentato alcune peculiarità storiche e culturali della Sicilia, mentre le delegazioni straniere hanno condiviso elementi delle proprie tradizioni.
Non sono mancati i momenti di scoperta del territorio: il programma ha previsto visite a Taormina, Cefalù, Milazzo e Tindari, offrendo agli ospiti un’immersione nella ricchezza paesaggistica e artistica della regione.
Tra gli appuntamenti più significativi anche l’incontro istituzionale con il vicesindaco Nicola Barbera, che ha accolto studenti e docenti nell’aula consiliare del Comune. Nel suo intervento, pronunciato in inglese e in spagnolo, Barbera ha sottolineato l’importanza di mantenere le istituzioni aperte ai giovani e al dialogo internazionale, evidenziando il ruolo dei programmi Erasmus nella formazione di cittadini europei consapevoli.
La settimana si è conclusa con la cerimonia di consegna degli attestati nell’Auditorium del Palacultura, sede del Liceo Scientifico, aperta e chiusa dall’esibizione del musicista Giuseppe Spadaro (chitarra elettrica, classe 2FS) e con un momento di festa che riunito studenti, docenti e famiglie.
L’esperienza ha confermato ancora una volta il valore dei progetti Erasmus come strumenti fondamentali per la crescita personale, culturale e umana degli studenti, rafforzando il ruolo dell’IIS “E. Medi” come scuola aperta all’Europa e al mondo.