Gustatio riparte con il Wine Club: successo per la prima serata a Milazzo

Riprendono ufficialmente le attività dell’associazione Gustatio, che inaugura la nuova stagione con un format dedicato agli appassionati di vino, gastronomia e convivialità. Il debutto del Wine Club Gustatio ha registrato un riscontro molto positivo già dalla prima serata.

L’incontro inaugurale si è svolto lo scorso 4 marzo a Milazzo, negli spazi del locale Pane Mortadella e Champagne di Raffaele Esposito, dando il via a un ciclo di appuntamenti che puntano a coniugare degustazione, confronto e socialità.

“Un’esperienza di socialità e gusto – spiega il presidente dell’associazione, Gaetano Previti – riservata a pochi soci che potranno degustare etichette di nicchia, confrontarsi ul vino, ascoltare storie di territori e produttori e condividere buon cibo in abbinamento.”

La prima serata ha visto i partecipanti scoprire e degustare vini di grande valore, accompagnati da selezioni di salumi e formaggi ricercati. Un momento di incontro e scambio, arricchito dagli interventi e dalle opinioni dei presenti, nello spirito che da sempre caratterizza le attività dell’associazione: convivialità, ricerca della qualità e passione per l’enogastronomia.

I prossimi appuntamenti con Gustatio

Il 19 aprile, sempre a Milazzo, il laboratorio artigianale Frangipane ospiterà una masterclass dedicata alla panificazione, guidata dal maestro panificatore Antonio Palano, considerato una delle eccellenze del settore. L’incontro, a numero chiuso, offrirà un percorso completo alla scoperta dell’arte del pane, dal lievito madre fino alle tecniche di cottura.

Il 31 maggio, invece, sarà la volta di “Gustatio on the road”, una giornata interamente dedicata alla scoperta dell’isola di Salina, nel cuore dell’arcipelago delle Eolie. Il programma prevede un pranzo al ristorante stellato Signum, oltre a visite in cantina e incontri con produttori locali per conoscere da vicino le eccellenze enogastronomiche del territorio.