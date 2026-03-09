Barcellona: il “Lago dei Cigni” in scena al Teatro Mandanici

Giovedì 26 marzo 2026 il Teatro Mandanici di Barcellona Pozzo di Gotto ospiterà il “Lago dei Cigni”, il celebre balletto sulle musiche di Pëtr Il’ič Čajkovskij, portato in scena dalla Compagnia Almatanz con le coreografie di Luigi Martelletta.

Considerato il balletto più famoso e amato dal repertorio classico, Il Lago dei Cigni racconta la struggente storia del principe Siegfried e della principessa Odette, vittima di un incantesimo che la costringe a vivere come un cigno durante il giorno e a riacquistare forma umana solo nelle ore notturne.

La produzione firmata dalla Compagnia Almatanz propone una lettura coreografica elegante e coinvolgente, capace di coniugare il rispetto della tradizione con una sensibilità scenica contemporanea.

Le coreografie di Martelletta puntano su dinamismo, raffinatezza tecnica ed espressività, valorizzando il lavoro del corpo di ballo e dei solisti e restituendo al pubblico tutta la forza narrativa di questo titolo iconico.

Il coreografo, che ha calcato alcuni dei palcoscenici più prestigiosi d’Europa – tra cui il Teatro dell’Opera di Roma – propone una visione personale dell’opera: pur restando fedele alla tradizione accademica, lo spettacolo si apre a un linguaggio neoclassico, nel quale i codici del balletto classico si fanno più fluidi e vitali.

Grande attenzione è riservata anche alla dimensione musicale. La partitura originale di Čajkovskij, arricchita da inserti di altri autori classici, è affidata alla direzione musicale di Alessandro Russo, che sottolinea il rapporto profondo tra musica e movimento.

Ad arricchire lo spettacolo saranno scenografie suggestive e costumi raffinati, elementi che contribuiscono a ricreare l’atmosfera incantata di uno dei simboli universali della danza.

I biglietti, con prezzi a partire da 18 euro, sono disponibili presso il botteghino del teatro e sulle piattaforme di vendita online.