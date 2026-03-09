Anna Magnani “La Lupa sono io”: un ritratto autentico della celebre attrice nell’incontro della Pro loco “Manganaro”

Un ritratto di Anna Magnani autentico, meno conosciuto e lontano da stereotipi. È quanto ha voluto restituire al pubblico l’incontro Anna Magnani “La Lupa sono io”, tenutosi ieri, domenica 8 marzo presso la sede della Pro loco “Alessandro Manganaro” di Barcellona P.G., la quale ha organizzato l’evento con il patrocinio del Comune.

Dopo i saluti dell’assessore alla Cultura del Comune di Barcellona P.G. Angelita Pino e del presidente della Pro loco Salvatore Scilipoti, il critico d’arte Andrea Italiano ha dialogato con la prof.ssa Katia Trifirò, autrice del libro «La Lupa sono io» Anna Magnani a teatro, tra Verga e Zeffirelli con l’obiettivo di celebrare l’8 marzo e il genio femminile attraverso il ricordo della figura umana e professionale della famosa attrice. Delle letture, che riportavano le parole di Anna Magnani in alcune interviste oggetto di studio del saggio di Katia Trifirò, sono state interpretate dall’attrice Silvana Salvadore.

La Lupa diretta da Zeffirelli un evento epocale

Durante l’incontro l’autrice ha spiegato l’amore per il teatro di Anna Magnani a partire dal suo ritorno sul palcoscenico nel 1965, dopo moltissimo tempo in cui il cinema l’aveva assorbita e sente il bisogno di interpretare personaggi autentici; Franco Zeffirelli con la messa in scena de La Lupa di Verga offrirà all’attrice questa opportunità.

Con l’espressione “La Lupa sono io” – ha affermato Katia Trifirò – Anna Magnani fa notare come si sia sempre sentita in seno il personaggio della Lupa dall’apertura della novella. Mi ha incuriosito come mai questa grande attrice in un momento alto della sua carriera ed al centro dell’attenzione mediatica, si metta in gioco ritornando dopo molti anni in scena al teatro.

La Lupa di Giovanni Verga, diretta da Franco Zeffirelli con protagonista Anna Magnani, fu un evento teatrale epocale che, dopo la prima al Teatro della Pergola di Firenze, fu portato per quattro anni in diversi teatri del panorama internazionale e accolto sempre con grande ovazione.

Gli aspetti più autentici lontani dagli stereotipi

A partire dall’interpretazione della Lupa di Verga, attraverso il dialogo tra i relatori è emersa la figura più autentica dell’attrice romana. Infatti è stato messo in evidenza come le sue interpretazioni non fossero solo frutto di istinto, ma soprattutto espressione di grande spessore intellettuale e di una lunga ed intensa gavetta, fatta di uno studio serio in cui il teatro è stato una palestra importante; l’attrice, infatti, lavorò con attori come Totò e Aldo Fabrizi, si cimentò in tutti i registri tutto ciò le servì a formare un bagaglio potente.

Altri aspetti messi in luce sono stati l’origine dell’amore per il teatro di Anna Magnani, individuata, tra l’altro, in quello che è stato definito il “complesso materno” che ricollega la mancanza della madre al forte desiderio di fare l’attrice e l’immagine stereotipata che è stata data della grande artista sia dai rotocalchi dell’epoca che da alcuni ruoli da lei interpretati.

“Libertà”: il messaggio universale di Anna Magnani

Infine è emerso come la l’intensa figura della celebre attrice sia capace di trasferire un messaggio attuale e valido per tutti, individuato dalla professoressa Trifirò nella parola chiave “libertà”: Anna Magnani, infatti, è stata libera di fare scelte anche impopolari, di crescere da sola un figlio, dire di no ad alcuni registi, “libera di essere se stessa anche a dispetto di se stessa, libera di lasciare per sé un’interiorità che solo chi era veramente disposto a capire poteva vedere”.