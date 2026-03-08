Incontro con l’autore Vito Natoli al Leopardi di Barcellona P.G., un confronto per riconoscere il valore delle differenze

Lo scorso venerdì 6 marzo, in occasione della Giornata internazionale della donna, si è tenuto un incontro con lo scrittore Vito Natoli, nei locali dell’Istituto Leopardi di Barcellona P.G.. Dopo i saluti della preside Rita Bilardo, la prof.ssa Lina Abbate ha presentato l’autore, puntando sull’aspetto poliedrico della sua arte. È intervenuto pure l’artista Franco Pino con l’apporto di alcuni quadri dedicati alla donna.

Alcune poesie sono state lette e commentate da alunni e professori con l’aiuto di lavori grafici con cui i ragazzi hanno interpretato le pagine dell’opera “Arte passeggera” di Vito Natoli. Il tutto per promuovere un confronto aperto e rispettoso per contribuire alla formazione di cittadini e cittadine responsabili e capaci di riconoscere il valore delle differenze.