Il Barcellona Basket batte Basket School Messina al termine di una sfida combattutissima

Partita intensa quella andata in scena tra Barcellona Basket e Basket School Messina. Dopo quaranta minuti combattutissimi, sono i padroni di casa ad avere la meglio con il punteggio di 87-83 al termine di un match rimasto in bilico praticamente tutta la gara.

Il resoconto del match

Primo quarto: l’avvio di gara è caratterizzato da ritmi subito elevati. A rompere l’equilibro iniziale sono i padroni di casa, che trovano i primi punti dalla lunetta con Cessel, bravo a capitalizzare un fallo subito convertendo entrambi i tiri liberi. La risposta degli ospiti non si fa attendere e arriva con l’appoggio di Busco.

Barcellona continua ad attaccare con decisione e ancora Cessel, dopo aver subito un nuovo contatto, realizza altri due liberi. I giallorossi riescono a costruire il primo mini-break portandosi sul +6 a meno di quattro minuti dall’inizio del parziale.

Messina prova a rimanere agganciata alla partita, ma le giocate di Malkic dall’arco dei tre punti e la grande efficacia di Cesse, già in doppia cifra con 10 punti nel primo periodo, permettono ai padroni di casa di restare in partita. Il primo quarto si chiude in perfetta parità sul 28-28.

Secondo quarto: la seconda frazione si apre con un’azione da tre punti di Okereke, che trova il canestro subendo anche fallo e trasformando il tiro libero aggiuntivo. Il match prosegue su ritmi alti e con continui ribaltamenti di fronte. Nel finale di tempo Messina completa il sorpasso, portandosi a +3 a pochi secondi dalla sirena. Le squadre vanno negli spogliatoi con Messina avanti 46-44.

Terzo quarto: al rientro dall’intervallo lungo gli ospiti riprendono da dove avevano lasciato, mantenendo il controllo del punteggio con un vantaggio di quattro lunghezze. Barcellona prova a restare a contatto lavorando bene si a rimbalzo sia nelle rotazioni difensive, impedendo agli avversari di scavare un solco più alto.

Nel finale di frazione gli ospiti sfruttano con precisione i vantaggi in lunetta e riescono a spingersi fino al +7. Un appoggio di Dancetovic allo scadere limita però il distacco e mantiene la gara apertissima. Il terzo quarto si chiude sul 63-68.

Ultimo quarto: l’ultima frazione si apre con una tripla pesante di Sebastianelli che riporta subito Barcellona a -2, riaccendendo il pubblico di casa. Quando il cronometro segna poco più di un minuto alla fine, è ancora Sebastianelli a prendersi la scena con una tripla che vale il pareggio. Messina però reagisce immediatamente tornando avanti nel possesso successivo.

Nel finale concitato un fallo antisportivo sanzionato a Marinelli manda Malkic in lunetta: non sbaglia e realizza entrambi i tiri liberi ristabilendo la parità. A pochi decimi dalla sirena un fallo su Sebastianelli gli concede altri due tiri dalla linea del tiro libero, convertiti entrambi.

Negli ultimi istanti Messina non riesce a trovare il canestro del nuovo sorpasso e la partita si chiude con la vittoria del Barcellona Basket per 87-83, al termine di una sfida combattuta e ricca di emozioni.

Tabellino e parziali

Barcellona Basket: Okereke 10, Di Marzio 6, Aguzzoli 8, Malkic 15, Sebastianelli 17, Dancetovic 13, Cessel 12, Lautaro 3, Galipò 3, Grivo n.e., Sindoni n.e. All. bartocci.

Basket School Messina: Lo Iacono n.e., Marinelli 25, Vinciguerra 13, Iannicelli 6, Chakir 12, Beltadze 10, Warden 7, Contaldo n.e., Busco 10, Sakovic. All. Sidoti.

Parziali: 28-28; 46-44; 63-68; 87-83.

Arbitri: Filesi Paolo e Filesi Matteo di Chiaramonte Gulfi (RG).