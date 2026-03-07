Terme Vigliatore, botta e risposta: Feminò denuncia “spregiudicatezza politica”

Una serie di botta e risposta continua a consumarsi tra i membri del Consiglio comunale di Terme Vigliatore, dove la situazione si fa sempre più tesa.

A pronunciarsi duramente, questa volta, è il Consigliere Comunale ed Assessore ai Lavori Pubblici Domenico Feminò, in risposta alla nota del primo cittadino di Terme Vigliatore, Bartolo Cipriano, al quale vengono contestate la “spregiudicatezza” politica nonché l’“ignoranza” tecnico-giuridica nella redazione del Piano Urbanistico Generale (PUG). La richiesta è chiara: un invito alla chiarezza amministrativa sulle proposte formulate.

Le contestazioni precedenti da parte della minoranza

La questione si inserisce nel più ampio quadro avviato dalle contestazioni sollevate durante la settimana appena trascorsa dai consiglieri di minoranza – nel dettaglio da Chiara Raissa Crisafulli, Giovanni Zanghì, Chiara Calabrò, Stella Roberta Giunta e Ida Siracusa – i quali avevano cofirmato e inviato una formale contestazione e diffida a Sindaco e Presidente del Consiglio comunale, denunciando un “reiterato tentativo di impedimento” nelle funzioni di controllo relative al nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG).

In tale occasione, si criticava la tempistica con cui l’amministrazione aveva convocato un incontro tecnico sul PUG con un preavviso di meno di 15 ore, notte inclusa, nel pomeriggio per la mattina successiva.

Feminò denuncia: “uscita in aperto contrasto con la normativa disciplinante la redazione di un PUG”

Dall’intervento di Feminò, che si riferisce agli atti di indirizzo elencati dal primo cittadino, emerge quello che l’assessore definisce “un fatto politico ed amministrativo di gravità unica e mai avvenuta prima nella nostra Comunità”.

Feminò critica l’assenza di un confronto tra le parti, sia di maggioranza che di minoranza. Contesta, inoltre, la mancanza di convocazioni, se non in via ufficiosa, per avviare tale confronto. In particolare, si legge:

“Politiche anacronistiche producono azioni amministrative altrettanto anacronistiche che, condite dalla manifesta spregiudicatezza, ci riproiettano nel più oscuro passato della nostra Comunità, quando invece il territorio dovrebbe essere proiettato nel futuro”.

E ancora, facendo riferimento alla normativa regionale:

“L’articolo art. 26 della L.R. Sicilia n. 19/2020, evidentemente sconosciuto da chi ha redatto le insulse note, letteralmente prevede quanto segue: “1. Il PUG è redatto dal comune ed è adottato ed approvato dal consiglio comunale secondo la procedura di seguito specificata, sulla base delle direttive impartite dalla giunta comunale attraverso apposito atto di indirizzo.”

Alias, il Sindaco in tutto ciò, dal punto di vista AMMINISTRATIVO, non ha la facoltà di inviare, nella sua funzione di Sindaco, cito: “appunti e riflessioni aggiuntive che potrà prendere in considerazione nell’auspicato spirito di sinergica collaborazione” ad un progettista incaricato di redigere tale strumento, a meno che (con evidente sfregio della normativa) il Sindaco non abbia voluto “superare” la propria stessa Giunta o, ancor peggio, fare proprie delle considerazioni terze che in Giunta non sono state, in alcun caso riportate. Se il dubbio è l’anticamera della verità qui siamo innanzi a un grave problema!

A voler essere più attenti alla fase procedimentale in cui dovremmo oggi trovarci, la legge recita espressamente:

“6. Entro i dieci giorni successivi alla definizione del documento preliminare, il responsabile del procedimento trasmette al consiglio comunale, o ai consigli comunali nel caso di piano in forma associata, il documento preliminare del PUG e la relativa proposta di deliberazione, unitamente al rapporto preliminare della VAS ed agli eventuali contributi pervenuti, che il comune è tenuto a valutare. Le determinazioni del consiglio comunale sono deliberate entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della proposta di deliberazione”.

Per quanto sopra ogni eventuale ulteriore integrazione e/o richiesta sarebbe dovuta necessariamente passare dal Consiglio Comunale e non certamente tra i tavoli di un bar!

Ancora la normativa sopracitata prevede espressamente che: “Sono obbligatori e propedeutici al PUG gli studi agricolo-forestale (SAF) e geologico con particolare riferimento agli aspetti idrogeologici e lo studio di compatibilità idraulica di cui al piano di gestione del rischio alluvioni e per come previsto dal piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico della Regione siciliana (P.A.I.) e lo studio demografico e socio-economico, redatti da professionisti incaricati nell’ambito delle rispettive competenze, e lo studio archeologico, redatto su scala locale dalla competente soprintendenza per i beni culturali e ambientali e presentato entro sessanta giorni dalla richiesta da parte del comune. Il predetto studio archeologico può essere, altresì, redatto da professionista di comprovata esperienza”.

Per farla breve, allo stato attuale – secondo la normativa vigente – mancano gli elementi necessari al fine di avviare i lavori di predisposizione del piano. Il Sindaco quindi che fa? Dopo mesi di immobilismo sul punto, si è permesso di inviare una “riflessione” con un plateale sconfinamento delle sue funzioni, addirittura arrivando ad individuare zone del paese (a dire il vero solo alcune contrade) dove effettuare interventi”.

Il messaggio e la perplessità sollevata riguarda “una approssimazione amministrativa che non può garantire una programmazione lineare per il territorio di Terme Vigliatore”, come definita da Feminò.

Il riferimento sarebbe ad un preconsiglio – sempre secondo l’assessore “fantomatico” – definito informale, che si è sostituito al vero e proprio consiglio nell’attuare tali “riflessioni”.

“Quindi con la presente, evidenziato quanto sopra, le chiedo se il fantomatico “preconsiglio”, organo informale, materializzato in quell’elenco, si sia sostituito al vero e proprio consiglio votato dai cittadini????

Se così fosse, la prego di sollevarmi dal ruolo di Amministratore di questo Ente, perché il Sottoscritto – con tutti i propri difetti – ha una storia politica e personale da tutelare, non potendo partecipare, anche indirettamente, a simili cadute di stile politico-giuridiche”.

Una richiesta di chiarezza e trasparenza riguardo alle proposte formulate è ora stata rilanciata a Bartolo Cipriano, invitato a rispondere su più punti: