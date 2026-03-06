Sport e prevenzione per la Giornata della Donna: l’iniziativa di Play Volley e ASP Messina

Barcellona Pozzo di Gotto celebra la Giornata Internazionale della Donna con un’iniziativa che unisce sport, salute e informazione. Domenica 8 marzo al palazzetto “Aia Scarpaci”, la Play Volley Barcellona, in collaborazione con l’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, promuove una mattinata dedicata alla prevenzione oncologica durante due incontri del campionato di pallavolo.

L’obiettivo dell’evento è diffondere un messaggio chiaro: la prevenzione può salvare la vita. Attraverso lo sport e la partecipazione della comunità, la giornata sarà un’occasione per informare i cittadini sui programmi di screening gratuiti attivi sul territorio.

Le partite in programma

La mattinata sportiva inizierà alle 10:00 con la sfida tra Play Volley Barcellona e ASD Volley ’96. Alle 11:45 scenderanno in campo le atlete della Più Formazione per affrontare AD SGM Spadafora.

Durante le partite saranno presenti i rappresentanti dell’ASP di Messina, che illustreranno al pubblico i principali programmi di screening oncologici offerti gratuitamente dal servizio sanitario.

I programmi di screening presentati

Nel corso dell’evento verranno illustrati tre importanti percorsi di prevenzione:

Screening mammografico, rivolto principalmente alle donne tra i 50 e i 69 anni (in molte realtà esteso fino ai 74), con invito periodico ad eseguire la mammografia. L’esame permette di individuare lesioni mammarie in fase iniziale.

Screening del colon-retto, destinato a uomini e donne generalmente tra i 50 e i 69/74 anni, tramite test per la ricerca di sangue occulto nelle feci e se necessario, colonscopia. Riduce incidenza e mortalità del tumore del colon.

Screening della cervice uterina, rivolto alle donne a partire dai 25-30 anni tramite Pap Test o HPV Test a intervalli regolari. Intercetta precocemente alterazioni che, se trattate, prevengono il tumore al collo dell’utero.

La presenza dell’ASP Messina

L’organizzazione e il coordinamento delle attività di prevenzione presentate durante l’iniziativa sono curati dall’UOS Screening Mammografico dell’ASP di Messina. Nei giorni scorsi è stato effettuato un sopralluogo al palazzetto per individuare e organizzare gli spazi dedicati alla divulgazione dei programmi sanitari.

All’evento saranno presenti per l’ASP:

Giancarlo Niutta, Direttore Amministrativo;

Antonello Farsaci, responsabile UOS Screening Mammografico;

Daniele Spignolo, Direttore del Patrimonio.

Per la Play Volley parteciperanno invece Sebastiano Fazio, Rosy Benvegna e Andrea Cotugno.

Sport e salute al servizio della comunità

L’iniziativa rappresenta un esempio concreto di collaborazione tra sport e sanità pubblica. Attraverso una giornata di sport e partecipazione, l’obiettivo è sensibilizzare cittadini e famiglie sull’importanza dei controlli periodici e sull’accesso ai servizi di prevenzione gratuiti.