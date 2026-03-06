Referendum Costituzionale: Cosimo Recupero (PSI) e le ragioni del no

In vista del Referendum Costituzionale in programma il 22 e 23 marzo 2026, il segretario del PSI di Barcellona Pozzo di Gotto, Cosimo Recupero, è intervenuto ai microfoni di 24live per chiarire la propria posizione personale sul quesito referendario.

Pur precisando che l’orientamento generale del PSI è favorevole al “Sì”, Recupero ha annunciato la sua scelta di votare “No”, motivando la sua decisione di alcune criticità che, a suo avviso, la riforma non sarebbe in grado di affrontare in modo efficace.

Nel corso dell’intervista, il segretario ha innanzitutto sottolineato l’importanza della partecipazione al voto, definendola un momento fondamentale della vita democratica del Paese.

“Dobbiamo andare tutti a votare perché votare è importante: lo dobbiamo al sacrificio dei nostri padri e dei nostri nonni” – ha dichiarato Recupero, richiamando il valore storico e civile del diritto di voto.

Entrando nel merito della riforma costituzionale, Recupero ha spiegato le ragioni della sua contrarietà, sostenendo che il provvedimento non affronti le principali problematiche del sistema giudiziario italiano.

“Ritengo opportuno votare “No” – ha affermato – perché questa riforma non risolve nessuno dei mali della giustizia italiana: la lentezza dei processi, la carenza di infrastrutture sia materiali che di personale e, in definitiva, lasci invariati per i cittadini tutti i problemi esistenti.”

Le dichiarazioni di Recupero evidenziano quindi una posizione personale critica rispetto alla riforma e ribadiscono al tempo stesso l’appello alla partecipazione democratica in vista dell’appuntamento referendario di marzo.