Controlli dei Carabinieri tra Messina Sud e fascia ionica: sanzioni e verifiche su strada

Nella mattinata di ieri, i militari della Compagnia di Messina Sud, con il supporto del personale specializzato del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Messina e del N.A.S. di Catania, hanno effettuato una serie di verifiche mirate su esercizi pubblici e sulla circolazione stradale

L’attività ha interessato diversi locali situati nei villaggi della zona sud del capoluogo peloritano e in alcuni centri della riviera ionica, con l’obiettivo di accertare il rispetto delle normative igienico-sanitarie a tutela dei consumatori.

Nel corso delle ispezioni, il titolare di una macelleria è stato sanzionato amministrativamente dopo che i controlli hanno evidenziato diffuse carenze igienico-sanitarie all’interno del punto vendita e la mancata applicazione delle procedute di autocontrollo previste dalla normativa.

Per tali irregolarità sono state elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di 3mila euro.

Parallelamente, i militari hanno intensificato anche l’attività di prevenzione sul territorio. Sono stati infatti controllati diversi soggetti sottoposti a misure restrittive e sono stati predisposti posti di controllo lungo le principali arterie stradali.

L’operazione aveva lo scopo di contrastare i reati predatori e quelli legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, oltre a garantire il rispetto delle norme del Codice della Strada. Durante i controlli sono stati fermati decine di veicoli e identificati conducenti e passeggeri, nell’ambito delle attività di prevenzione e sicurezza a tutela di automobilisti e pedoni.