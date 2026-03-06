Barcellona: prevista interruzione di energia elettrica lunedì 9 marzo

Lunedì 9 marzo 2026 è prevista un’interruzione programmata dell’energia elettrica in alcune zone della città per consentire interventi di manutenzione sulla rete. La sospensione della fornitura è programmata dalle ore 8:00 alle ore 15:45 e interesserà solo i clienti alimentati in bassa tensione.
Le aree coinvolte comprendono alcune utenze nelle seguenti vie:
- Via A. Rosmini (civici 13-15, 8, 18/b e altri senza numero civico);
- Piazza G. Verga (civico 1 e utenze senza numero civico);
- Via L. Pirandello (civico 1 e utenze senza numero civico);
- Contrada Dromo (civico 2 e utenze senza numero civico).
Durante l’esecuzione dei lavori, l’energia elettrica potrebbe essere temporaneamente riattivata, pertanto si raccomanda ai cittadini di utilizzare con prudenza gli impianti elettrici e di evitare l’uso degli ascensori.
Per ulteriori informazioni sui lavori programmati è possibile consultare il sito di e-distribuzione o i canali informativi dedicati al servizio.