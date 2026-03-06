Barcellona P.G. celebra Sebastiano Tusa, il 10 marzo al Museo Epicentro

Una giornata dedicata alla memoria, alla cultura e alla valorizzazione del patrimonio siciliano. Martedì 10 marzo il Museo Epicentro, nella località Gala di Barcellona P.G., aprirà gratuitamente le proprie porte al pubblico per ricordare l’Archeologo Sebastiano Tusa, a sette anni dalla sua scomparsa.

L’iniziativa nasce dalla volontà dei fondatori del museo, Nino Abbate e Salva Mostaccio, che nel 2018 ebbero l’onore di ospitare Tusa in Rappresentanza dell’Assessorato ai Beni Culturali e dell’Identità Siciliana della Regione Sicilia, poco prima della sua morte nel disastro aereo del 2019.

La giornata del 10 marzo si inserisce nel calendario di iniziative dedicate alla memoria dell’archeologo palermitano, figura di grande rilievo nello studio e nella valorizzazione della storia antica della Sicilia.

Per l’occasione, in tutta l’isola l’accesso ai musei, ai parchi archeologici e ai luoghi della cultura sarà gratuito, offrendo a cittadini, famiglie e studenti l’opportunità di riscoprire il patrimonio culturale siciliano.

Anche il Museo Epicentro aderisce all’iniziativa con l’apertura straordinaria dei propri spazi espositivi. Il museo custodisce una collezione unica nel suo genere: oltre 1200 mattonelle d’arte, realizzate da alcuni tra i più importanti artisti italiani e internazionali.

Un patrimonio artistico che negli anni ha trasformato il museo in un punto di riferimento culturale del territorio.

I visitatori potranno inoltre passeggiare nel suggestivo Giardino di Salva, spazio simbolico del museo, considerato dai fondatori un luogo intriso della presenza e del ricordo dell’archeologo.

“Sarà una festa per i beni culturali siciliani nel ricordo di Sebastiano Tusa.” – spiegano Abbate e Mostaccio – invitando il pubblico a partecipare a questa giornata speciale dedicata alla memoria di una personalità che ha lasciato un segno profondo nella tutela e nella promozione della storia dell’Isola.

Il museo sarà aperto gratuitamente dalle ore 10:00 alle 12:30 e dalle 17:00 alle 19:00.