Barcellona: “I Malavoglia…a modo nostro” in scena al Teatro “Vittorio Currò”

Barcellona Pozzo di Gotto si prepara ad accogliere una serata all’insegna del teatro e della tradizione letteraria con “I Malavoglia…a modo nostro”, spettacolo portato in scena dal gruppo teatrale Savio Arte dell’Oratorio Salesiano.

L’evento si terrà domenica 15 marzo alle ore 18:30 presso il Teatro “Vittorio Currò”, all’interno dell’Oratorio Salesiano.

Una parodia del celebre romanzo di Verga

Lo spettacolo propone una rivisitazione ironica e teatrale del celebre romanzo “I Malavoglia” di Giovanni Verga, uno dei capolavori della letteratura italiana. La rappresentazione nasce da un’idea di Anna Vergati, realizzata con la collaborazione delle sorelle Vergati e con adattamento teatrale e musicale di Enzo Miraglia.

Il risultato è una parodia originale, capace di mantenere il legame con la tradizione verghiana ma con un linguaggio scenico più leggero e accessibile, pensato per coinvolgere il pubblico attraverso comicità, musica e interpretazioni corali.

Un cast numeroso per uno spettacolo corale

La rappresentazione coinvolge un ampio gruppo di attori, che daranno vita ai celebri personaggi del romanzo e ad altre figure reinterpretate in chiave teatrale. Tra gli interpreti figurano:

Enzo Miraglia

Domenico De Pasquale

Giovanni Chiofalo

Angela Perdichzzi

Gianna De Pasquale

Pierpaolo Giannetto

Tindaro Di Pasquale

Antonio Cutrupi

Domenico Milone

Cristina Migliazzo

Accanto a loro, numerose attrici daranno volto ai personaggi femminili della storia, tra cui: Carmelina Santangelo, Maria Domenica Ravidà, Maria Arrigo, Sara Alesci, Angelica e Virginia Vergati, Clara Germanò, Francesca Briguglio, Giulia Concetta Siracusa, Ambra Siracusa e Beatrice Milone.

Regia e produzione

La regia dello spettacolo è affidata a Enzo Miraglia e Giusy Pino, con il supporto di un gruppo creativo che cura scenografie, coreografie, costumi e organizzazione scenica.

L’ingresso allo spettacolo è fissato al prezzo di 10 euro.