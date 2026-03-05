Solidarietà e sport: Duilia Barcellona rinnova il sostegno al progetto Kanö Gambia

Anche quest’anno si rinnova l’appuntamento con la solidarietà che vede protagonista l’ASD Duilia Barcellona, da tempo a fianco dell’associazione Kanö Sartoria Sociale come partner ufficiale del progetto Kanö Gambia Taylor.

Una collaborazione consolidata negli anni, nata con l’obiettivo di sostenere concretamente questa realtà fornendo materiale e supporto economico, destinati a rafforzare e far crescere il progetto.

L’iniziativa scelta per raccogliere fondi e coinvolgere la comunità è la tradizionale “Caccia alle Uova- Scendiamo in campo per il Gambia”: un evento pensato per unire divertimento, partecipazione e solidarietà.

L’appuntamento è fissato per lunedì 9 marzo, a partire dalle 15:00, presso lo Stadio D’Alcontres di Barcellona P.G. A partecipare all’iniziativa saranno gli atleti e le atlete dai 5 anni di età.

Il motto che accompagna l’iniziativa riassume perfettamente lo spirito dell’evento: “Se puoi e vuoi fallo, altrimenti va bene lo stesso”.