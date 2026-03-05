Servizio Civile Universale: al via al bando con oltre 65mila posti per giovani tra 18 e 28 anni

C’è tempo fino alle ore 14:00 dell’8 aprile 2026 per candidarsi al nuovo bando del Servizio Civile Universale, l’opportunità rivolta ai giovani tra i 18 e i 28 anni (29 non compiuti), anche stranieri regolarmente residenti in Italia.

Il Servizio Civile Universale rappresenta un’importante occasione di formazione e crescita personale e professionale, offrendo ai ragazzi la possibilità di contribuire concretamente al progresso culturale, sociale ed economico del Paese.

I posti a disposizione

Il nuovo bando mette a disposizione complessivamente 65.964 posti:

64.479 operatori volontari saranno avviati in servizio in 2.635 progetti, inseriti in 548 programmi di intervento, da realizzarsi in Italia;

1.485 operatori volontari parteciperanno a 204 progetti, inseriti in 54 programmi di intervento, da svolgersi all’estero.

Un’offerta ampia e diversificata che consente ai candidati di scegliere tra ambiti di intervento differenti, sia sul territorio nazionale, sia in contesti internazionali.

Durata e impegno richiesto

I progetti hanno una durata variabile tra 8 e 12 mesi.

L’impegno previsto è di 25 ore settimanali, oppure un monte ore annuo proporzionato alla durata del progetto:

1.145 ore per 12 mesi;

1.049 ore per 11 mesi;

954 ore per 10 mesi;

859 ore per 9 mesi;

765 ore per 8 mesi;

Le attività saranno articolate su cinque o sei giorni a settimana, a seconda del progetto scelto.

Il compenso

Gli operatori volontari selezionati sottoscrivono un contratto con il Dipartimento competente che stabilisce, tra gli altri aspetti, l’importo dell’assegno mensile pari a 519,47 euro, con eventuale adeguamento sulla base della variazione accertata ISTAT.

Come scegliere il progetto

Per partecipare è necessario individuare il progetto di interesse consultando il sito ufficiale: https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/

Attraverso i motori di ricerca “Scegli il tuo progetto in Italia” e “Scegli il tuo progetto all’estero”, disponibili nella pagina dedicata al bando, è possibile:

visualizzare l’elenco completo dei progetti cliccando su CERCA senza impostare filtri;

effettuare una ricerca mirata selezionando ambiti e criteri specifici;

consultare, nella scheda di dettaglio, il numero delle domande già pervenute per ciascuna sede, dato aggiornato al giorno precedente.

Dopo aver individuato il progetto, è consigliabile visitare il sito dell’ente titolare per leggere la scheda con gli elementi essenziali dell’iniziativa.

Come presentare la domanda

La candidatura deve essere presentata esclusivamente online tramite la piattaforma DOL (Domanda On Line), accessibile da PC, tablet e smartphone all’indirizzo: https://domandaonline.serviziocivile.it/.