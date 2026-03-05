Referendum giustizia, l’on. Donzelli a Barcellona: le ragioni del sì

A cura di - 24liveTV, Politica, In evidenza

L’onorevole Giovanni Donzelli, esponente di Fratelli d’Italia, ha incontrato oggi pomeriggio i cittadini di Barcellona Pozzo di Gotto per illustrare le ragioni del “sì” al referendum in programma per il 22 e 23 marzo 2026.

L’incontro, organizzato da Fratelli d’Italia in collaborazione con Gioventù Nazionale, ha avuto luogo presso il gazebo informativo allestito al Parco Urbano “La Rosa”.

Le ragioni del “sì”: le interviste all’on. Donzelli e all’avv. Lo Presti

Serve una giustizia in cui i magistrati possano operare liberamente senza i condizionamenti della politica per il bene del cittadini e anche con il giusto merito”, ha sottolineato l’onorevole Giovanni Donzelli ai nostri microfoni.

L’avv. Giuseppe Lo Presti ha, invece, affermato l’importanza della separazione delle carriere tra giudice e pubblico ministero, affinché possa essere garantita l’estrema terzietà del primo.